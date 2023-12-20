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Em São Mateus

Menina acha mãe morta com sangramento e polícia investiga caso no ES

Caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus; causa da morte ainda está sendo apurada

Publicado em 20 de Dezembro de 2023 às 12:26

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

20 dez 2023 às 12:26
Foto: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria
Caso é investigado pela Polícia Civil Crédito: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria
Uma mulher de 28 anos foi encontrada morta, com sangramento na boca e nas partes íntimas, dentro do quarto onde estava dormindo na casa dela, na região de Santa Maria, zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O corpo foi achado pela filha dela, uma menina de 13 anos, na manhã desta terça-feira (19), segundo a Polícia Militar.
A PM informou que, em relato aos militares, a filha disse que a mãe teria entrado em um quarto para dormir com o namorado, um adolescente de 17 anos, na noite anterior. A menina contou que, durante a madrugada desta quarta-feira (19), acordou para ir ao banheiro e estranhou o barulho alto de um aparelho celular vindo do quarto da mãe, além do som de um ventilador, mas voltou a dormir em outro cômodo do imóvel.
Já pela manhã, por volta das 7h, a adolescente se levantou e foi até o quarto da mãe, quando a encontrou já sem vida. Naquele momento, o namorado não estava mais no local. Ele se apresentou aos policiais depois, na residência, e relatou que teria dormido com a mulher, mas que se levantou e foi trabalhar na plantação de mamão por volta das 6h20.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e até o momento, nenhum suspeito foi detido. “O namorado da vítima, de 17 anos, conduzido à 18ª Delegacia Regional de São Mateus, foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante”, disse a corporação.
O corpo da mulher foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde passará pelo processo de necropsia. A causa da morte ainda não foi esclarecida.
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