Menina acha mãe morta com sangramento e polícia investiga caso no ES

Caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus; causa da morte ainda está sendo apurada

Uma mulher de 28 anos foi encontrada morta, com sangramento na boca e nas partes íntimas, dentro do quarto onde estava dormindo na casa dela, na região de Santa Maria, zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O corpo foi achado pela filha dela, uma menina de 13 anos, na manhã desta terça-feira (19), segundo a Polícia Militar.