'Medo de ser atingido', diz morador um dia após tiroteio em Vila Velha

Tiroteio assusta moradores e estudantes de universidade em bairro de Vila Velha Crédito: Reprodução

A reportagem da TV Gazeta esteve no bairro durante a manhã desta quinta-feira (24) e constatou que a comunidade estava com forte efetivo da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Vila Velha. Algumas lojas amanheceram com as portas fechadas, outras abriram depois do horário em que geralmente começam a funcionar.

“Nós ocupamos desde ontem o bairro Boa Vista 1 e 2. A gente pede que a população se tranquilize, porque, infelizmente, esses marginais atuam com o pânico, tentam impor o terror na região, mas a Polícia Militar não vai permitir que isso aconteça, vamos garantir a segurança de todos”, afirmou Marcus Queiroz, capitão da Polícia Militar.

Apesar do reforço na segurança, o clima ainda é de tensão na comunidade. Moradores e pessoas que trabalham no bairro - que sedia prédios importantes como o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), fórum, além de shopping e uma universidade particular -, enviaram áudios à reportagem da TV Gazeta falando do medo em ficar no meio do fogo cruzado da guerra do tráfico.

“A gente já sai para trabalhar com medo de repente sair um tiroteio e eu poder ser atingido”, contou um morador que preferiu não se identificar. “Só nesses últimos 20 dias, foram três sequências de tiro”, prosseguiu. Já uma professora relatou a correria para proteger as crianças de uma escola do tiroteio.

“Quando eu vi a professora de educação física trazendo os alunos do lado de fora para dentro do pátio da escola, a gente teve certeza que era realmente um tiroteio e o bairro estava sendo invadido por uma gangue rival. Tratamos de amparar as crianças, colocamos nos lugares mais seguros e tentamos nos resguardar. Foi um momento de tensão, pânico, tentamos deixar as crianças tranquilas até a chegada da polícia”, contou.

Tiroteio em Vila Velha

Moradores de Boa Vista, em Vila Velha , e estudantes de uma universidade no bairro ficaram assustados após um intenso tiroteio ocorrer na localidade, na manhã de quarta-feira (23). Os disparos ocorreram perto da instituição de ensino e do Fórum de Vila Velha.

Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) foi acionado para prestar atendimento à ocorrência e sobrevoou o bairro após os disparos.

Relatos nas redes sociais

Nas redes sociais, estudantes da universidade localizada no bairro compartilharam o medo vivido durante o tiroteio.

gracas a deus em 4 anos de uvv nunca presenciei nenhum tiroteio ali perto pq se eu tivesse na uvv agora eu juro ambulancia ia me tirar la de dentro pq eu desmaiaria — nat | d-4 (@i4chenj) August 23, 2023

a uvv sempre proporcionando experiências de vida bem americanas

a de hoje é tiroteio — ★rafa★ (@eufar4) August 23, 2023