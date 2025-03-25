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Preso em flagrante

Marido obriga esposa a ficar nua em mata e a agride com pedaço de madeira em Viana

A mulher contou a Guarda Municipal que é casada com o agressor casados há 22 anos e era agredida frequentemente; suspeito foi preso pela Guarda municipal, que desconfiou ao ver uma moto em local estranho
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

25 mar 2025 às 20:19

Publicado em 25 de Março de 2025 às 20:19

Mulher foi encontrada nua pela Guarda Municipal de Viana enquanto sofria agressões do marido no meio de um matagal.
Mulher foi encontrada nua em Viana enquanto sofria agressões feitas com pedaço de ripa do marido no meio de um matagal. Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Viana
Uma mulher viveu momentos aterrorizantes em Coqueiral de Viana, em Viana. Durante a tarde desta terça-feira (25), o marido dela a buscou no trabalho, foi com ela para o meio de uma área de mata e no local a agrediu com um pedaço de madeira. Segundo a Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, a situação degradante não acabou por aí, o esposo da vítima, de 45 anos, ainda a obrigou a ficar nua para conferir se não havia marcas de outros homens no corpo dela. Ele foi detido em flagrante e não teve o nome informado.
O casal estava junto há 22 anos e ela relatou à guarda que sofria agressões com frequência. O caso acabou descoberto após os agentes, durante patrulha, identificarem uma moto vermelha escondida na área de mata. Por ser um local estranho para se estacionar, a equipe adentrou na vegetação. De acordo com o boletim de ocorrência, os guardas ainda escutaram gritos de um homem dizendo "vou matar todo mundo"
No local encontraram a vítima nua e o suspeito segurando o pedaço de madeira. A agredida informou ainda ter sido ameaçada de morte pelo companheiro. 
“Ele estava muito nervoso e transtornado e tivemos que usar o uso progressivo da força e pedimos apoio. Ele estava aparentemente arrependido e ela estava segura que queria representar contra o agressor porque ela demonstra estar cansada e estressada das constantes agressões”, explicou o Agente Murilo.
Marido obriga esposa a ficar nua em mata e a agride com pedaço de madeira em Viana
Mulher foi encontrada nua pela Guarda Municipal de Viana enquanto sofria agressões do marido no meio de um matagal.
Mulher foi encontrada nua pela Guarda Municipal de Viana enquanto sofria agressões do marido no meio de um matagal Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Viana
Em setembro do ano passado a mulher prestou queixa contra ele pela Lei Maria da Penha. Os agentes deram voz de prisão ao suspeito. "Ele foi conduzido à 4ª Delegacia Regional de Cariacica para as providências cabíveis. A vítima foi orientada e encaminhada para atendimento especializado", disse a guarda, em nota.
A Polícia Civil informou que o suspeito, de 45 anos, foi autuado em flagrante por injúria e por constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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