Marido obriga esposa a ficar nua em mata e a agride com pedaço de madeira em Viana

Mulher foi encontrada nua em Viana enquanto sofria agressões feitas com pedaço de ripa do marido no meio de um matagal. Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Viana

Uma mulher viveu momentos aterrorizantes em Coqueiral de Viana, em Viana . Durante a tarde desta terça-feira (25), o marido dela a buscou no trabalho, foi com ela para o meio de uma área de mata e no local a agrediu com um pedaço de madeira. Segundo a Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, a situação degradante não acabou por aí, o esposo da vítima, de 45 anos, ainda a obrigou a ficar nua para conferir se não havia marcas de outros homens no corpo dela. Ele foi detido em flagrante e não teve o nome informado.

O casal estava junto há 22 anos e ela relatou à guarda que sofria agressões com frequência. O caso acabou descoberto após os agentes, durante patrulha, identificarem uma moto vermelha escondida na área de mata. Por ser um local estranho para se estacionar, a equipe adentrou na vegetação. De acordo com o boletim de ocorrência, os guardas ainda escutaram gritos de um homem dizendo "vou matar todo mundo"

No local encontraram a vítima nua e o suspeito segurando o pedaço de madeira. A agredida informou ainda ter sido ameaçada de morte pelo companheiro.

“Ele estava muito nervoso e transtornado e tivemos que usar o uso progressivo da força e pedimos apoio. Ele estava aparentemente arrependido e ela estava segura que queria representar contra o agressor porque ela demonstra estar cansada e estressada das constantes agressões”, explicou o Agente Murilo.

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Mulher foi encontrada nua pela Guarda Municipal de Viana enquanto sofria agressões do marido no meio de um matagal Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Viana

Em setembro do ano passado a mulher prestou queixa contra ele pela Lei Maria da Penha. Os agentes deram voz de prisão ao suspeito. "Ele foi conduzido à 4ª Delegacia Regional de Cariacica para as providências cabíveis. A vítima foi orientada e encaminhada para atendimento especializado", disse a guarda, em nota.