Marido é preso por dar golpes de facão na esposa grávida no ES

Ambulância do Samu/192 Crédito: Divulgação | Sesa

Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, quando o suspeito tentava expulsar de casa a vítima, de 35 anos, e a filha, de 3 anos. Um homem de 33 anos foi preso por tentativa de feminicídio pela Polícia Militar após agredir a esposa grávida de cinco meses com golpes de facão. O crime aconteceu no sábado (28), em, no Sul do Espírito Santo, quando o suspeito tentava expulsar de casa a vítima, de 35 anos, e a filha, de 3 anos.

Quando a polícia chegou ao local, a mulher, que sofreu golpes na nuca e em dois dedos da mão, estava sendo socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e seria encaminhada para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim por conta da gravidade dos ferimentos.

Populares contaram que o agressor teria fugido para a casa do pai, todo sujo de sangue e com o facão usado no crime. Segundo a boletim de ocorrência da Polícia Militar, ele foi encontrado muito alterado, agressivo e sob efeitos similares a substâncias alucinógenas. Usando a força física, ele tentou impedir que os PMs o algemassem e foi necessário apoio de duas guarnições para contê-lo.

A mulher, segundo o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, segue internada no Ponto Socorro da unidade. O homem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Cachoeiro por conta de escoriações e, depois, foi levado para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.