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Tentativa de feminicídio

Marido é preso por dar golpes de facão na esposa grávida no ES

Crime aconteceu quando o homem tentava expulsar de casa a mulher de 35 anos e a filha, de três, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 out 2023 às 11:59

Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 11:59

Ambulância do Samu/192
Ambulância do Samu/192 Crédito: Divulgação | Sesa
Um homem de 33 anos foi preso por tentativa de feminicídio pela Polícia Militar após agredir a esposa grávida de cinco meses com golpes de facão. O crime aconteceu no sábado (28), em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, quando o suspeito tentava expulsar de casa a vítima, de 35 anos, e a filha, de 3 anos.
Quando a polícia chegou ao local, a mulher, que sofreu golpes na nuca e em dois dedos da mão, estava sendo socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e seria encaminhada para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim por conta da gravidade dos ferimentos.
Populares contaram que o agressor teria fugido para a casa do pai, todo sujo de sangue e com o facão usado no crime. Segundo a boletim de ocorrência da Polícia Militar, ele foi encontrado muito alterado, agressivo e sob efeitos similares a substâncias alucinógenas. Usando a força física, ele tentou impedir que os PMs o algemassem e foi necessário apoio de duas guarnições para contê-lo.
A mulher, segundo o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, segue internada no Ponto Socorro da unidade. O homem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Cachoeiro por conta de escoriações e, depois, foi levado para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito de 33 anos foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (tentativa de feminicídio) e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

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