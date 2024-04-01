Marido dá soco, arranca dente da mulher e a mantém em cárcere em Vila Velha

Mantida em cárcere privado, uma mulher de 41 anos foi agredida pelo marido e chegou a perder um dente após levar um soco no rosto, na noite do último domingo (31), em Ataíde, Vila Velha . A filha dela avisou para a avó, que chamou a polícia, e o homem foi detido.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram até o bairro e conversaram com a mãe da vítima, que contou ter recebido uma ligação da neta contando que a mulher estava presa em casa.

Os militares entraram no prédio e foram até o quarto andar, junto com o genro da vítima, e encontraram o suspeito, de 44 anos. O criminoso, assim que viu o genro com os policiais, deu um soco na boca dele. Nesse momento, ele foi algemado.

Para os policiais, a mulher contou que, por volta das 21h, o marido chegou em casa alterado, parecendo estar drogado. Ele a agrediu na perna e no rosto, momento em que o dente dela caiu. O homem ainda pegou uma faca para ameaçá-la e a trancou dentro de casa.