Marido dá soco, arranca dente da mulher e a mantém em cárcere em Vila Velha

Mantida em cárcere privado, uma mulher de 41 anos foi agredida pelo marido e chegou a perder um dente após levar um soco no rosto, na noite do último domingo (31), em Ataíde, Vila Velha. A filha dela avisou para a avó, que chamou a polícia, e o homem foi detido.
De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram até o bairro e conversaram com a mãe da vítima, que contou ter recebido uma ligação da neta contando que a mulher estava presa em casa.
Os militares entraram no prédio e foram até o quarto andar, junto com o genro da vítima, e encontraram o suspeito, de 44 anos. O criminoso, assim que viu o genro com os policiais, deu um soco na boca dele. Nesse momento, ele foi algemado.
Para os policiais, a mulher contou que, por volta das 21h, o marido chegou em casa alterado, parecendo estar drogado. Ele a agrediu na perna e no rosto, momento em que o dente dela caiu. O homem ainda pegou uma faca para ameaçá-la e a trancou dentro de casa.
O criminoso foi levado para a Delegacia do Plantão Especializado da Mulher (Pem), em Vitória. A Polícia Civil informou que o homem "foi autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça, ambos na forma da Lei Maria da Penha. As vítimas solicitaram medidas protetivas de urgência (MPU) contra o indivíduo. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV)".