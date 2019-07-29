Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Vargem Alta

Marido chega bêbado em casa e é agredido a pauladas no ES

A mulher não foi localizada pela polícia. O homem foi socorrido, e ainda não quis representar criminalmente contra a esposa

Publicado em 

29 jul 2019 às 20:51

Publicado em 29 de Julho de 2019 às 20:51

Um homem foi agredido a pauladas pela mulher depois de ter chegado bêbado em casa, no interior de Vargem Alta, Região Serrana do Estado. O caso aconteceu no domingo (28), durante uma discussão.
Segundo a Polícia Militar, o homem foi agredido com um pedaço de madeira, depois de chegar em casa embriagado e começar a gritar com sua esposa, fazendo ameaças. A mulher pegou um pedaço de madeira e agrediu o marido na cabeça.
Ele fugiu da agressão e foi encontrado em uma estrada. O homem foi socorrido por uma viatura da PM e encaminhado ao Hospital Padre Olívio.
A mulher fugiu após o caso e não foi mais localizada pela polícia.
O estado de saúde da vítima não foi informada pela unidade. 
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como crime de lesão corporal e este tipo de crime, necessita da manifestação por parte da vitima, realizada através da representação criminal. Até o momento a vítima não representou criminalmente contra a suspeita.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vargem Alta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Com curadoria de Ailton Krenak, exposição “Você Já Escutou a Terra?” tem experiência imersiva
Sucesso na COP 30, exposição chega ao ES com entrada gratuita
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 13 a 19 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados