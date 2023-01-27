Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Manifestantes ateiam fogo e bloqueiam rua na Glória, em Vila Velha

Protesto começou no início da noite desta sexta-feira (27); Polícia Militar e Guarda Municipal estão no local
Júlia Afonso

27 jan 2023 às 19:08

Publicado em 27 de Janeiro de 2023 às 19:08

Manifestantes fecharam parte da Avenida Jerônimo Monteiro, na Glória, em Vila Velha, ateando fogo em pneus, no início da noite desta sexta-feira (27). Segundo a prefeitura, duas faixas precisaram ser interditadas.
Vídeos que circularam pelas redes sociais (veja acima) mostram o fogo e viaturas da Guarda Municipal no local. A Polícia Militar informou que a ocorrência está em andamento. O motivo do protesto ainda é desconhecido.
Prefeitura de Vila Velha detalhou que o trânsito não precisou ser desviado, pois os carros passaram pela faixa que não foi interditada.
"O trânsito no local está muito lento. Neste momento (às 19h15) há poucos manifestantes e o fogo está sendo apagado pela equipe de Corpo de bombeiros. Agentes da Guarda Municipal estão auxiliando no trânsito. Uma equipe da Romu também está no local juntamente com a Polícia Militar", completou a administração municipal. 

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados