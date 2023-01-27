Manifestantes ateiam fogo e bloqueiam rua na Glória, em Vila Velha

Manifestantes fecharam parte da Avenida Jerônimo Monteiro, na Glória, em Vila Velha, ateando fogo em pneus, no início da noite desta sexta-feira (27). Segundo a prefeitura, duas faixas precisaram ser interditadas.
Vídeos que circularam pelas redes sociais (veja acima) mostram o fogo e viaturas da Guarda Municipal no local. A Polícia Militar informou que a ocorrência está em andamento. O motivo do protesto ainda é desconhecido.
A Prefeitura de Vila Velha detalhou que o trânsito não precisou ser desviado, pois os carros passaram pela faixa que não foi interditada.
"O trânsito no local está muito lento. Neste momento (às 19h15) há poucos manifestantes e o fogo está sendo apagado pela equipe de Corpo de bombeiros. Agentes da Guarda Municipal estão auxiliando no trânsito. Uma equipe da Romu também está no local juntamente com a Polícia Militar", completou a administração municipal.