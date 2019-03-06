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Atingida na cabeça

Manicure fica ferida após ser agredida com facão pelo marido em Cariacica

Ela foi levada para um hospital em uma ambulância do Samu. O suspeito fugiu

Publicado em 06 de Março de 2019 às 12:40

Publicado em 

06 mar 2019 às 12:40
Uma manicure de 19 anos foi atingida com um golpe de facão na cabeça após discutir com o marido por causa de um celular. A agressão aconteceu na Rua da Galeria em Flexal II, Cariacica, na madrugada desta quarta-feira (06). O suspeito fugiu após o crime. Familiares da vítima contaram que a briga começou por volta das 23h de terça-feira (05) por causa de ciúmes do marido.
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Segundo familiares da vítima, a jovem e o marido passaram a terça-feira em uma festa com amigos em Flexal II, mesmo bairro onde moram. Por volta das 20h, a manicure saiu do local da festa e foi para a casa da mãe. Horas depois, o marido chegou à casa da sogra perguntando sobre o paradeiro da mulher e jogou uma bolsa com as roupas no quintal da casa e foi embora.
Segundo familiares, a manicure saiu sozinha. De madrugada, o suspeito pulou o murou da casa da sogra e exigiu o celular que ele havia presenteado a mulher. A manicure não estava em casa e nem o aparelho. Com a negativa, ele saiu novamente. Momentos depois, a manicure e o marido voltaram juntos. Os dois discutiram na casa da mãe da vítima e mais uma vez, o marido exigiu o celular.
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“Eu peguei o celular que estava em casa, chamei o marido dela em um canto e entreguei o celular. Ele foi embora e a mulher dele foi atrás dele para buscar o celular. Acho que essa confusão toda foi por causa de ciúme e do celular que ela não quis entregar. Foi presente que ele deu para ela, como ela queria separar, ele quis o aparelho de volta”, disse um familiar que não quis se identificar.
Quando soube que tinham entregado o seu celular para o marido, a vítima foi atrás dele e pegou o celular de volta às 3h desta quarta-feira (06). A vítima mora a poucos metros da casa da mãe. Ao voltar com o celular, foi perseguida pelo marido, que estava com um facão na mão.
“Como o portão estava fechado, ela jogou o celular no quintal, por cima do muro e ficou na calçada do lado de fora. Nessa hora, o marido dela veio e a acertou com um golpe na cabeça. Ele pulou o muro, pegou o celular e foi embora”, disse um familiar.
A Polícia Militar foi acionada. Quando chegou ao local, os policiais encontraram a mulher ferida, na calçada. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a manicure e a encaminhou para o Hospital São Lucas, em Vitória. Os familiares disseram que apesar da lesão ter sido grave, o estado de saúde da vítima é estável. O suspeito está foragido.

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