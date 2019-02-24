Manicure é esfaqueada pelo marido após pedir separação, em Vila Velha

Um homem de 30 anos tentou matar a facadas a mulher, uma manicure de 27 anos, na manhã deste sábado (23), no bairro Ibes, em Vila Velha. Tudo aconteceu após a mulher pedir a separação, mas o agressor não aceitou o fim do relacionamento.

O casal estava junto há seis anos e possuem duas filhas gêmeas, de 4 anos. As duas estavam no quarto quando o crime ocorreu. De acordo com a vítima, o relacionamento não andava bem porque a casa era sustentada apenas por ela, enquanto o marido estava desempregado há mais de quatro anos.





"Era por volta das 9 horas. Eu falei que não dava mais. Estava muito pesado pra mim sustentar quatro pessoas por tanto tempo sozinha. Falei que queria seguir minha vida com as minhas filhas. Mas ele não aceitou, começou a brigar comigo, pegou uma faca na cozinha e partiu pra cima de mim. Ele queria me esfaquear no peito, mas coloquei a mão na frente e fui acertada na mão e no braço. Eu corri para a janela e comecei a gritar. Cheguei a pensar em me jogar para fugir", lembra, visivelmente abalada.

Após esfaquear a mulher, o homem fugiu e não foi encontrado. A manicure recebeu a ajuda de vizinhos, que acionaram a Polícia Militar. Ela foi encaminhada pela PM ao Hospital Antônio Bezerra Farias, em Vila Velha, onde recebeu os primeiros socorros. Depois, ele foi levada ao Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para prestar depoimento.

Manicure é esfaqueada por marido Crédito: Elis Carvalho

"Eu fico pensando que a intenção dele era me matar e que eu poderia estar morta agora. A facada foi tão profunda, que atingiu uma artéria do pulso. Minhas filhas saíram do quarto e ficaram desesperadas quando viram a quantidade de sangue. É triste. A gente se sente um nada" relatou a manicure.

Investigadores da DHPP realizaram rondas em possíveis endereços onde o agressor poderia estar, mas não o encontrou. O homem deixou a chave da casa, onde o casal morava, na casa da mãe. Em um dos endereços suspeitos a polícia encontrou um menor de idade, que tinha um mandado de prisão por roubo. Ele foi apreendido.