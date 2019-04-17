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Norte do ES

Manicure acaba assaltada durante carona até falsa cliente no ES

Conforme combinado, profissional recebeu ajuda de conhecido da "freguesa" em São Mateus

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 21:08

Publicado em 

16 abr 2019 às 21:08
O que era para ser uma noite de lucro acabou em prejuízo para uma manicure de São Mateus, no Norte do Estado. Por volta das 19h desta segunda-feira (15), ela foi assaltada durante uma carona dada por um conhecido da suposta cliente, que alegou morar na Zona Rural do município. O negócio havia sido fechado horas antes, por telefone.
Segundo relatou à Polícia Militar, a profissional de 29 anos combinou que esperaria a pessoa “de confiança” no ponto de ônibus do bairro Litorâneo. Quando já estava no local, um homem de motoneta prata parou e disse que a levaria até a cliente. Após vários quilômetros percorridos em direção a Conceição da Barra, ele estacionou o veículo e anunciou o assalto.
Durante a ação criminosa, ele a teria ameaçado com uma arma de fogo e a obrigado a entregar o celular. Em seguida, ordenou que a vítima andasse em linha reta sem olhar para trás, momento em que ele fugiu com destino desconhecido. A PM realizou buscas nas imediações do local, mas não conseguiu localizar nenhum suspeito.
SEM REGISTRO
Em nota, a Polícia Civil ressaltou a importância das vítimas desse tipo de crime registrarem a ocorrência em qualquer delegacia, para que o caso seja investigado. Além disso, reiterou que conta com a colaboração da sociedade para identificação de suspeitos por meio do Disque-Denúncia (181) e do site www.disquedenuncia181.es.gov.br.

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