Manicure acaba assaltada durante carona até falsa cliente no ES

O que era para ser uma noite de lucro acabou em prejuízo para uma manicure de São Mateus, no Norte do Estado. Por volta das 19h desta segunda-feira (15), ela foi assaltada durante uma carona dada por um conhecido da suposta cliente, que alegou morar na Zona Rural do município. O negócio havia sido fechado horas antes, por telefone.
Segundo relatou à Polícia Militar, a profissional de 29 anos combinou que esperaria a pessoa “de confiança” no ponto de ônibus do bairro Litorâneo. Quando já estava no local, um homem de motoneta prata parou e disse que a levaria até a cliente. Após vários quilômetros percorridos em direção a Conceição da Barra, ele estacionou o veículo e anunciou o assalto.
Durante a ação criminosa, ele a teria ameaçado com uma arma de fogo e a obrigado a entregar o celular. Em seguida, ordenou que a vítima andasse em linha reta sem olhar para trás, momento em que ele fugiu com destino desconhecido. A PM realizou buscas nas imediações do local, mas não conseguiu localizar nenhum suspeito.
SEM REGISTRO
Em nota, a Polícia Civil ressaltou a importância das vítimas desse tipo de crime registrarem a ocorrência em qualquer delegacia, para que o caso seja investigado. Além disso, reiterou que conta com a colaboração da sociedade para identificação de suspeitos por meio do Disque-Denúncia (181) e do site www.disquedenuncia181.es.gov.br.