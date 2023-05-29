Mais um ataque: imagens de santos são quebradas no Sul do ES

Imagens de santos em gruta são quebradas em Muniz Freire Crédito: Leitor| A Gazeta

Duas imagens de santas foram quebradas em uma gruta, localizada na comunidade de São Cristóvão, interior de Muniz Freire , na região do Caparaó, na tarde de domingo (28). De acordo com informações de membros da Paróquia Divino Espírito Santo, eles perceberam que as imagens de São Cristóvão (padroeiro da comunidade) e Nossa Senhora de Lourdes haviam sido quebradas no final da tarde deste domingo (28). Este é o segundo caso de ação de vandalismo a imagens católicas no Sul do Estado. Há seis dias, em Castelo, uma capela também foi alvo.

Segundo a paroquiana Beatriz de Souza, a gruta fica localizada às margens da rodovia ES-379 e, não há moradores por perto. Ela também contou que o espaço não recebeu celebração da palavra na noite de domingo pois, a comunidade paroquial estava reunida para festa do seu padroeiro Divino Espírito Santo, no Ginásio Municipal.

Imagens de santos em gruta são quebradas em Muniz Freire

“Ocorre que no local existe um portão de ferro que foi colocado por algum morador, e existe até cadeado. No entanto, a pessoa que fez esse delito provavelmente utilizou uma vara para alcançar as imagens. Como o local é bastante isolado e não teve celebração, não sabemos afirmar quem fez isso”, lamentou.

Segundo a paróquia, um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil para investigar o crime. A corporação ainda não conformou se já apura o caso.

Castelo

O ato aconteceu 6 dias após outra capela católica no Sul do Espírito Santo, também ter suas imagens quebradas. Na última semana, três imagens sacras foram quebradas na Paróquia Nossa Senhora da Penha, em Castelo. A polícia investiga o caso.

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