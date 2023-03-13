Uma operação apreendeu 14 toneladas de carne suína de origem clandestina em uma empresa localizada em Vila Velha , na Grande Vitória . A ação de fiscalização aconteceu na última sexta-feira (10) e teve o resultado divulgado nesta segunda-feira (13).

O local onde o produto foi recolhido é, segundo a Prefeitura de Vila Velha, um entreposto. Desta forma, tem autorização apenas para compra e revenda de carne, porém sem poder manipular e fracionar, como fazem os frigoríficos. O nome da empresa não foi divulgado.

No endereço, que fica no bairro Ilha das Flores, havia salas de produção com restos de cortes de carne suína sobre mesas e bancadas em condições precárias com resíduos de sangue, além de moscas e outros insetos.

A operação foi realizada por equipes de fiscalização do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) da Diretoria de Agricultura e Pesca da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec) da Prefeitura de Vila Velha, Guarda Municipal e Serviço de Inspeção Estadual (SIE) do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf).

Your browser does not support the audio element. Mais de 10 toneladas de carne suína clandestina são apreendidas no ES

Carne clandestina: 14 toneladas são apreendidas em Vila Velha

Nas câmaras frigoríficas havia mais carne com coloração amarelada e esverdeada e algumas em estado de putrefação, indicando contaminação, além de produtos com selo de inspeção falsificado. A equipe também encontrou diversos produtos com data de validade vencida.

Três autos de infração foram lavrados. O material identificado pelas equipes de fiscalização foi lacrado e a primeira remessa foi recolhida por um caminhão no mesmo dia. Nesta segunda, outras duas remessas de carne serão recolhidas do local.

A carga será transferida para um depósito credenciado, em Timbuí, Fundão, e os produtos serão triturados para produção de ração.