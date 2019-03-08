Maikelly Rodrigues, morta com cinco tiros, nua e ainda estuprada

Maikelly Rodrigues, encontrada morta com cinco tiros na Serra Crédito: Reprodução/Facebook

Amarrada, nua e morta com cinco tiros na cabeça. Assim o corpo da embaladora Maikelly Rodrigues , 28 anos, foi encontrado às margens da Rodovia Audifax Barcelos, na Serra, no último sábado (02). Além de toda essa violência, segundo duas pessoas próximas, ela foi violentada.

Quase uma semana após o crime, a brutal morte ainda é um mistério para quem convivia com a Maikelly.

"Não foi só uma morte, ela foi violentada. Acho que ela foi violentada mais por ser lésbica. Ela não suportava homens desde a adolescência. Estão falando de ter indício de ser ex-namorado, mas não é isso. Ela não tinha homem", afirmou uma dessas pessoas, que prefere não se identificar, ao Gazeta Online.

Apesar de acreditar que o estupro tenha relação com a orientação sexual da jovem, uma conhecida da vítima não acha que a causa da morte seja homofobia. "Ela morreu por confiar na pessoa errada. Ela estava com os órgãos genitais roxos de tanto que foi violentada".

Para as fontes ouvidas pela reportagem, a jovem era uma ótima pessoa e não tinha inimizades.

Uma outra conhecida, que também não será identificada, conta que a jovem estava morando sozinha e tinha conversado com ela durante a semana. Falou ainda sobre o relacionamento da Maikelly.

"la era lésbica e namorava uma menina de outra cidade, que veio para o velório e para o sepultament" Pessoa próxima, que não quis se identificar - Cargo do Autor

A fonte também acredita que a causa da morte não seja homofobia, mas a do estupro, sim. "Eu acredito que eles queriam fazer ela 'aprender' a gostar de homem".

"udo que eles puderam fazer eles fizeram com ela. Fizeram sexo anal, amordaçaram, amarraram ela. Fizeram isso tudo na casa dela, depois colocaram no carro, levaram para o matagal e mataram ela. Deram o primeiro tiro na cabeça dela e os outros quatro por trá" Pessoa próxima, que não quis se identificar - Cargo do Autor

POLÍCIA CIVIL

Demandada sobre qual é a linha de investigação do caso, a Polícia Civil enviou a seguinte nota:

"A Polícia Civil informa que até o momento o suspeito não foi detido. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), e outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações.

A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação do suspeito pode ser feita por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O sigilo e anonimato são garantidos. Somente em Janeiro deste ano, o serviço do Disque-Denúncia ajudou a levar 95 criminosos para a cadeia."