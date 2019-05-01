Mãe se desespera ao socorrer filho baleado e vê-lo morrer na Serra

Crédito: Fernando Madeira

O desespero de uma mãe em tentar salvar o filho baleado terminou de forma trágica na tarde desta terça-feira (30). O jovem, de 26 anos, levou pelo menos cinco tiros na porta de casa, em Parque das Gaivotas, na Serra. Desesperada, a mãe do rapaz tentou salvá-lo no próprio carro. Mas o veículo teve uma pane no meio do caminho e a vítima não resistiu.

Até o fechamento desta matéria a Polícia Civil não havia divulgado o nome da vítima. De acordo com investigadores da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), era por volta de 13h30 quando o jovem estava na rua de casa, em Parque das Gaivotas, na Serra. Em determinado momento um carro passou pelo local e os ocupantes do veículo atiraram contra o rapaz, fugindo em seguida.

A mãe e a irmã da vítima, que estavam em casa, ouviram os disparos e correram para rua, onde viram o jovem caído. Desesperadas, elas tentaram salvar o rapaz, o levando no próprio carro da família. Enquanto a mãe da vítima dirigia, a irmã cuidava do jovem no banco de trás.

A mãe do rapaz pretendia ir até o Hospital Jayme dos Santos Neves, em Morada de Laranjeiras, ainda na Serra. Ela conseguiu dirigir por cerca de 15 quilômetros, mas ao passar pela rua Rômulo Castelo, em Castelândia, o veículo que dirigia teve uma pane e parou de andar. Faltando pouco mais de sete quilômetros para chegar ao hospital, mãe e filha entraram em desespero ao verem que o jovem não resistiu e morreu dentro do carro.

Moradores da região ampararam as duas, que não tiveram condições de conversar com a reportagem. A perícia e a DHPP foram acionados para periciar o local e o veículo. Aos prantos, mãe e irmã gritavam querendo ficar ao lado do corpo da vítima e populares precisaram acalmá-las.

Durante alguns minutos a pista que segue em direção a Vitória precisou ser parcialmente fechada para o trabalho da perícia. A Polícia Civil informou que havia pelo menos cinco perfurações no corpo da vítima, inclusive na cabeça. Porém, como havia muito sangue, o corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML), onde o número de perfurações será recontado.