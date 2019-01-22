Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Morte de bebê

Mãe mata filha por acidente enquanto dormiam juntas em Jaguaré

Incidente aconteceu após ingestão de bebida alcoólica; as duas estavam na mesma cama

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 21:31

Publicado em 

21 jan 2019 às 21:31
Cama e quarto Crédito: Pixabay
Uma mãe acabou matando acidentalmente a filha enquanto dormiam juntas, na casa em que moravam, no bairro Nova Esperança, em Jaguaré, no Norte do Estado. Percebido na manhã desta segunda-feira (21), o incidente foi constatado pela própria mãe, que ao acordar percebeu que a criança estava imóvel e acionou a ambulância municipal.
>Piloto morre após cair com avião em fazenda de Jaguaré
Segundo a Polícia Militar, o atendimento médico confirmou o óbito da criança, que não apresentava sangue nas extremidades do corpo. De acordo com depoimento da mulher, que teve identidade preservada, ela teria ingerido bebida alcoólica na noite anterior. A mãe também informou que ela e a filha dormiam frequentemente na mesma cama.
A perícia da Polícia Civil foi acionada para determinar a causa específica da morte da menina, que não foi confirmada à imprensa. A mãe, no entanto, foi encaminhada para a delegacia da cidade, onde foi autuada em flagrante por homicídio culposo – quando não há intenção de matar. A mulher, então, pagou a fiança estipulada e responderá o processo em liberdade.
Já o corpo da criança, que não teve a idade informada, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, também no Norte do Estado. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguaré.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente crianca Jaguaré
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"
Imagem de destaque
Chuva de granizo chama a atenção de moradores de Sooretama neste domingo (19)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados