Mãe mata filha por acidente enquanto dormiam juntas em Jaguaré

Uma mãe acabou matando acidentalmente a filha enquanto dormiam juntas, na casa em que moravam, no bairro Nova Esperança, em Jaguaré, no Norte do Estado. Percebido na manhã desta segunda-feira (21), o incidente foi constatado pela própria mãe, que ao acordar percebeu que a criança estava imóvel e acionou a ambulância municipal.
Segundo a Polícia Militar, o atendimento médico confirmou o óbito da criança, que não apresentava sangue nas extremidades do corpo. De acordo com depoimento da mulher, que teve identidade preservada, ela teria ingerido bebida alcoólica na noite anterior. A mãe também informou que ela e a filha dormiam frequentemente na mesma cama.
A perícia da Polícia Civil foi acionada para determinar a causa específica da morte da menina, que não foi confirmada à imprensa. A mãe, no entanto, foi encaminhada para a delegacia da cidade, onde foi autuada em flagrante por homicídio culposo – quando não há intenção de matar. A mulher, então, pagou a fiança estipulada e responderá o processo em liberdade.
Já o corpo da criança, que não teve a idade informada, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, também no Norte do Estado. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguaré.