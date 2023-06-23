Mãe é presa suspeita de espancar filha de cinco anos na Serra

Uma mulher de 36 anos foi presa, suspeita de espancar a filha de cinco anos na Serra, região da Grande Vitória, na noite de quinta-feira (22). A mãe confessou à Polícia Militar que bateu na filha e alegou que perdeu a paciência com a menina porque faz uso de remédios.
Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o fato não estão sendo divulgados para não identificar a vítima, que é menor de idade, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, policiais seguiam em patrulhamento quando foram acionados para verificar a denúncia sobre uma criança agredida.
Quando chegaram ao local, os militares foram abordados por uma jovem de 19 anos, que se identificou como prima da vítima. Ela contou que a criança chorava de forma compulsiva e não queria voltar para casa com a mãe.
A jovem ainda contou que estava cuidando da menina desde quarta-feira (21), pois a própria mãe da criança a teria agredido e deixado marcas no corpo da vítima. Questionada pelos policiais, a mulher afirmou que bateu na filha e justificou que a agressão ocorreu por conta de remédio controlado, o que, segundo ela, a teria feito perder a calma com a menina.
Conforme o boletim de ocorrência, o pai da criança mora com a mulher, mas estava cuidando de outro filho que possui necessidades especiais.
A prima da vítima afirmou que as agressões são frequentes e que por isso a menina já não quer mais morar com a mãe. Os policiais ouviram a criança, que confirmou as agressões.
Ainda segundo o registro da PM, a menina apresentava hematomas nas duas pernas, além de um “galo” na cabeça, marcas no pescoço, arranhões e outros sinais de agressão nas costas.
Após contato com o Conselho Tutelar do município, a menina e a mãe foram conduzidas até a Delegacia do Plantão Especializado da Mulher, em Vitória.
A Polícia Civil informou que a suspeita foi autuada em flagrante por lesão corporal, na forma da Lei Maria da Penha e por maus-tratos. Ela foi encaminhada ao sistema prisional.