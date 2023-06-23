Mãe é presa suspeita de espancar filha de cinco anos na Serra

Uma mulher de 36 anos foi presa, suspeita de espancar a filha de cinco anos na Serra , região da Grande Vitória , na noite de quinta-feira (22). A mãe confessou à Polícia Militar que bateu na filha e alegou que perdeu a paciência com a menina porque faz uso de remédios.

Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o fato não estão sendo divulgados para não identificar a vítima, que é menor de idade, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad)

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar , policiais seguiam em patrulhamento quando foram acionados para verificar a denúncia sobre uma criança agredida.

Quando chegaram ao local, os militares foram abordados por uma jovem de 19 anos, que se identificou como prima da vítima. Ela contou que a criança chorava de forma compulsiva e não queria voltar para casa com a mãe.

A jovem ainda contou que estava cuidando da menina desde quarta-feira (21), pois a própria mãe da criança a teria agredido e deixado marcas no corpo da vítima. Questionada pelos policiais, a mulher afirmou que bateu na filha e justificou que a agressão ocorreu por conta de remédio controlado, o que, segundo ela, a teria feito perder a calma com a menina.

Conforme o boletim de ocorrência, o pai da criança mora com a mulher, mas estava cuidando de outro filho que possui necessidades especiais.

A prima da vítima afirmou que as agressões são frequentes e que por isso a menina já não quer mais morar com a mãe. Os policiais ouviram a criança, que confirmou as agressões.

Ainda segundo o registro da PM, a menina apresentava hematomas nas duas pernas, além de um “galo” na cabeça, marcas no pescoço, arranhões e outros sinais de agressão nas costas.

Após contato com o Conselho Tutelar do município, a menina e a mãe foram conduzidas até a Delegacia do Plantão Especializado da Mulher, em Vitória.