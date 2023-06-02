Mãe é presa com drogas e bilhetes ao visitar filho em presídio no Xuri

Penitenciária no Complexo de Xuri Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma mulher de 52 anos foi flagrada tentando entrar com drogas e bilhetes na Penitenciária Estadual de Vila Velha I, no Complexo do Xuri, na Grande Vitória , na manhã desta quinta-feira (1°). A suspeita, identificada como Maria Helena Barbosa, seria mãe do detento Michel Barbosa Soares e estava realizando a visita especial de Dia das Mães.

Segundo Boletim Unificado (BU), a mulher estaria realizando o procedimento padrão de revista para entrar no presídio e, no momento em que passava pelo raio-x, um volume em formato de cinto na cintura da suspeita teria chamado a atenção de um dos inspetores.

Maria Helena, então, teria sido direcionada para uma sala reservada, onde uma inspetora a questionou se ela estava tentando entrar com algum material no presídio. A mulher negou, dizendo que não estava fazendo nada de irregular, mas a servidora teria notado uma quantidade elevada de roupas. Após perceber um volume na cintura da mulher, a funcionária solicitou que a mulher retirasse os itens que estavam escondidos.

De forma voluntária, conforme o registro, Maria Helena retirou da cintura e das nádegas sacolas contendo pacotes com materiais semelhantes a fumo e maconha, além de uma quantidade elevada de comprimidos de coloração rosa e bilhetes.

Os itens recolhidos seriam entregues para um jovem de 23 anos, identificado como Michel Barbosa Soares, que é filho da suspeita. Ao todo, a mulher teria tentado entrar com 16 pacotes de maconha, 19 pacotes de fumo, 73 comprimidos, três bilhetes com informações sobre venda e fornecimento dos materiais ilícitos e sacolas para embalo das drogas.

A suspeita e o filho, junto aos materiais recolhidos, foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde foram apresentados à autoridade para que as medidas cabíveis fossem tomadas. Segundo a Polícia Civil, os dois foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e foram encaminhados ao sistema prisional.

A Polícia Civil ressalta, por nota, que as drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.