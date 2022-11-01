Mãe é presa após dar socos na filha por causa de lanche em Cariacica

Uma mulher de 40 anos foi presa após agredir a filha, uma adolescente de 16 anos, que não queria comer um lanche na residência da família, no bairro Expedito, em Cariacica, na madrugada de terça-feira (1º). Policiais militares foram ao local após serem acionados pelo irmão da vítima, filho da suspeita, que relatou que a irmã estava sendo agredida com socos. No local, a equipe encontrou a vítima chorando, relatando dores na cabeça e com o rosto inchado.
Consta em boletim de ocorrência da Polícia Militar que a adolescente de 16 anos foi socorrida para o Pronto Atendimento de Alto Lage. Ela recebeu o primeiro atendimento e depois foi transferida ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, para fazer novos exames. Além das dores relatadas pela vítima, foi constatado que ela estava com um pequeno corte na boca.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que a mãe da adolescente foi autuada em flagrante pelo crime de lesão corporal qualificada na forma da Lei Maria da Penha e encaminhada ao Centro de Triagem de Viana.
De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça, a mulher está no Centro Prisional Feminino de Cariacica.
Os nomes dos envolvidos não estão sendo citados nesta matéria para não expor a vítima, menor de idade, considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad), Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990.