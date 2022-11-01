Mãe é presa após dar socos na filha por causa de lanche em Cariacica

Consta em boletim de ocorrência da Polícia Militar que a adolescente de 16 anos foi socorrida para o Pronto Atendimento de Alto Lage. Ela recebeu o primeiro atendimento e depois foi transferida ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, para fazer novos exames. Além das dores relatadas pela vítima, foi constatado que ela estava com um pequeno corte na boca.