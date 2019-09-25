Mãe e filhos são presos por matar mecânico por vingança em Ourimar

Na ordem: Maria da Penha dos Santos, o filho Yuri Souza Santos e o sobrinho Balbino Alves de Oliveira foram detidos Crédito: Polícia Civil

Ourimar, na Serra, o ensinamento de uma mãe para os filhos foi um assassinato com uma espingarda calibre 12. Maria da Penha dos Santos, a Nega, de 40 anos, foi presa com os filhos, de 15 e 20 anos, após armar uma vingança contra um morador e exigir: "Atira nele, filho". No fim, ela ainda comemorou friamente: "Virou presunto!". As mães são as principais influências dos filhos, muitas vezes responsáveis por dar carinho, educação e bons exemplos. Mas no condomínio, na, o ensinamento de uma mãe para os filhos foi um assassinato com uma espingarda calibre 12. Maria da Penha dos Santos, a Nega, de 40 anos, foi presa com os filhos, de 15 e 20 anos, após armar umacontra um morador e exigir: "Atira nele, filho". No fim, ela ainda comemorou friamente: "Virou presunto!".

"FOI SEM QUERER, NÃO ME MATEM"

ele foi morto na madrugada de 3 de agosto deste ano após envolver-se em uma confusão com um homem dentro do bar irregular que Nega mantinha dentro de um apartamento do condomínio. O mecânico Leandro Nascimento dos Santos, de 27 anos, era morador de Ourimar. Mesmo implorando pela própria vida e pedindo desculpas,deste ano após envolver-se em uma confusão com um homem dentro do bar irregular que Nega mantinha dentro de um apartamento do condomínio.

Após apanhar de um dos clientes durante a briga, o mecânico chegou a pegar uma barra de ferro para bater no agressor. Porém, Maria da Penha entrou na frente e acabou atingida de raspão no braço. Foi nesse momento que ela decidiu: Queria Leandro morto.

"O homem que brigava com Leandro conseguiu tirar a barra de ferro das mãos da vítima, com a ajuda de Maria da Penha. Depois, os dois o agrediram com o objeto. Ferido, o mecânico foi para casa. Mas os agressores foram atrás e bateram nele novamente. Foi quando Leandro decidiu sair do condomínio por algumas horas. Nesse momento, Nega chamou os filhos para que resolvessem a situação", conta o delegado delegado Daniel Fortes, adjunto da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.

Maria da Penha sabia que os filhos Yuri Souza Santos, de 20 anos, e um adolescente de 15 anos, tinham em casa uma espingarda de fabricação caseira calibre 12. Com a arma nas mãos, os dois aproveitaram quando Leandro retornou para o condomínio, no início da manhã, e invadiram o apartamento dele com a ajuda de uma dupla que ainda não foi identificada.

Ao perceberem que a vítima não estava em casa, ouviram a voz de Leandro em um apartamento vizinho, que também foi invadido. O mecânico foi levado para o estacionamento do condomínio enquanto sofria mais agressões. Nesse momento, ele implorou pela vida: "Me desculpa, foi sem querer, não me matem".

"ATIRA NELE, YURI"

Mas o pedido desesperado não abalou Maria da Penha. Testemunhas contam foi a própria Nega que exigiu a morte de Leandro, mandando Yuri atirar na vítima. O criminoso obedeceu o pedido da mãe e o comerciante foi assassinado com um tiro de espingarda calibre 12 no rosto.

Mecânico foi morto com tiro no rosto em condomínio Ourimar, na Serra Crédito: Elis Carvalho

"Depois, testemunhas contam que a mandante do crime ainda comemorou, dizendo: 'Leandro virou presunto', o que mostra uma grande frieza da parte dela. Após a ação, todos os envolvidos foram embora. Quatro dias depois prendemos Nega, que vivia no Condomínio de forma irregular, além do filho adolescente, que estava na casa de um primo Serra Dourada II", conta o delegado.

assassinato de uma mulher, dentro do apartamento dela, em novembro de 2018. Além do menor, o primo que morava com ele também foi detido. Balbino Alves de Oliveira, de 21 anos, também foi detido com um mandado de prisão por tráfico de drogas. Ele é apontado pela polícia como o atual chefe do tráfico do condomínio Ourimar e é investigado de participar do, dentro do apartamento dela, em novembro de 2018.

Maria da Penha e Yuri foram presos por homicídio qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima, além de corrupção de menores. Já o adolescente, foi apreendido pelo ato infracional do homicídio qualificado. As investigações continuam e a polícia tenta localizar outros dois homens que participaram do assassinato.

36 HOMICIDAS PRESOS EM OURIMAR

Maria da Penha e os filhos fazem parte da estatísticas de homicidas que agiram em Ourimar e foram detidos pela Polícia Civil. De acordo com o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da DHPP da Serra, as prisões aconteceram entre junho de 2017 e setembro de 2019.

"Só em 2017 foram sete homicídios. Dois foram em 2018 e um do início de 2019 até agora. As elucidações dos crimes e as prisões realizadas pela polícia tem resultado na diminuição dos homicídios na região ano após anos ano", diz o delegado.