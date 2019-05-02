Mãe e filho que havia sido raptado retornam ao Espírito Santo

Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ

Patrícia, que mora em Santa Maria de Jetibá, viajou para São Paulo na manhã desta quarta-feira para buscar o filho. Foram 13 dias de tensão à procura do menino Ravi, de apenas 10 meses de idade.

“Eu estou muito, muito feliz. Agora vamos passar os momentos juntos. Graças a Deus acabou o pesadelo. Foram os dias mais difíceis da minha vida, mas graças a Deus, essa história teve um final feliz”, disse a mãe de Ravi.

A cabeleireira viajou a São Paulo acompanhada de uma policial civil que atua na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Patricia contou que, logo que chegou à cidade, foi encaminhada à Justiça para oficializar o resgate do filho. “Ele estava em um abrigo para crianças. Os responsáveis me disseram que ele chorava muito, mas logo que me viu, me reconheceu e pediu para mamar”, relembrou.

Segundo a mãe, o bebê apresenta dificuldades para dormir. Ela acredita que, ao retornar para a casa e rever os familiares, o menino fique mais calmo. “Toda essa situação foi muito agitada para ele. Eu notei que ele está muito assustado, chorando muito, querendo a atenção da mamãe. Não vejo a hora de chegar em casa logo para voltarmos a brincar, fazer as coisinhas que ele gosta e tudo voltar a como era antes dessa história toda começar. Todo mundo lá em casa está ansioso para vê-lo logo” , disse.

Ao desembarcar no Aeroporto de Vitória, Patrícia foi recepcionada por uma médica e pela assistente dela, ambas moradoras de Santa Maria de Jetibá. Elas e o bebê voltaram para casa ainda na noite desta quarta, em um veículo guiado pela médica.

"VAMOS FAZER UMA FESTA"

A cabeleireira Patrícia Paula Bull, de 27 anos, mãe de Ravi Pietro de Carvalho Pinho, de 10 meses, disse que a família prepara uma festa para recepcionar o bebê.

Como foi reencontrar seu filho?

Ele estava em um abrigo por determinação da Justiça. Quando eu cheguei, me disseram que ele estava chorando muito. Assim que me viu e me reconheceu, parou de chorar e quis mamar. Ele mamou bastante em São Paulo e durante todo o voo de volta.

Em relação à saúde do Ravi, ele passará por exame médico?

Sim! Vamos levar ele ao pediatra assim que chegarmos. Apesar da casa onde ele estava não estar em bom estado, meu filho foi bem cuidado. Ele só não está dormindo porque está bem assustado. Eu creio que esteja com fome. Chegando em casa vou dar atenção para o meu filho.

O que planejam fazer quando o bebê voltar para casa?

Vamos direto para a casa da minha mãe em Santa Maria de Jetibá. Ela ficou muito feliz. Agora é só comemoração. Vamos fazer uma festa!

O que espera que aconteça com o pai do Ravi Pietro?

Eu quero que a Justiça seja feita. Estou com medo dele sair com mais raiva da cadeia e não vai ser legal. Se o juiz determinar visita, nunca mais ele verá o Ravi sozinho.

O REENCONTRO EM SP

O MOMENTO EM QUE BEBÊ FOI ENCONTRADO PELA POLÍCIA

Um vídeo divulgado pela Polícia Civil de São Paulo mostra o momento exato do resgate do menino Ravi Pietro , de 10 meses de idade, na tarde de terça-feira (30). Nas imagens, é possível ver a polícia cercando a porta da residência localizada em Jardim Santo André, em São Paulo. Após alguns segundos, os policiais arrombam a porta e pegam a criança que estava com o pai. Assustado, o pequeno Ravi Pietro chora muito. O outro vídeo mostra a prisão de Rodrigo. Os policiais chegam a usar Rodrigo para tentar acalmar a criança.





PAI PRESO

Após o resgate do bebê, o pai Rodrigo de Carvalho Pinho, de 38 anos, foi detido e levado à delegacia. Ele foi autuado e deve responder pelo crime de subtração de incapaz.

Rodrigo foi preso em SP Crédito: Polícia Civil de SP | Divulgação

MÃE APÓS NOTÍCIA DE QUE FILHO ESTAVA BEM

Após o resgate, Patrícia Paula Bull, de 27 anos, conversou com o Gazeta Online e contou que recebeu uma ligação do delegado que investiga o caso nesta terça-feira (30). Ela ainda não havia reencontrado o bebê, mas já sentia o alívio ao ouvir da polícia que estava tudo bem. Ela enviou um vídeo ao Gazeta Online. Reveja:

RELACIONAMENTO CONTURBADO

O relacionamento com Rodrigo era conturbado e durou menos de dois anos, segundo Patrícia. No terceiro mês de gravidez, ela procurou a polícia e denunciou o companheiro, dizendo que estava sofrendo agressões psicológicas e físicas, além de ameaças de morte. Patrícia chegou a fazer três boletins de ocorrência.