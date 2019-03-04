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Maconha e cocaína

Maconha com fotos de Jair Bolsonaro é apreendida em Mogi Mirim

Jovem de 17 anos, que estava com a droga, foi apreendido pela polícia

Publicado em 04 de Março de 2019 às 15:35

Publicado em 

04 mar 2019 às 15:35
Jovem de 17 anos foi apreendido com porções de maconha contendo a foto do presidente Jair Bolsonaro, em Mogi Mirim, interior de São Paulo Crédito: Guarda Municipal de Mogi Mirim/Divulgação
Porções de maconha com fotos do presidente Jair Bolsonaro foram apreendidas neste final de semana de carnaval em Mogi Mirim, no interior de São Paulo. As 37 porções da droga, acondicionadas em embalagens plásticas transparentes, estavam sendo vendidas por um menor de idade, na noite de sábado (2). Além da maconha, os saquinhos continham uma foto do presidente com as inscrições "Bolso Bek" e "na primeira, legalizo".
A droga estava com jovem de 17 anos. Ele foi apreendido pela Guarda Civil de Mogi Mirim e colocado à disposição da Justiça. Os guardas foram ao local, uma praça da Vila Dias, na zona leste da cidade, depois de receberem a informação de que havia ponto de venda de drogas instalado na praça.
Além da maconha, o jovem tinha consigo 28 pinos de cocaína e R$ 7. No plantão da Polícia Civil, o caso foi registrado como ato infracional por tráfico de drogas, já que o traficante é menor de idade. O destino do rapaz será decidido pela Vara da Infância e da Juventude de Mogi Mirim.

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