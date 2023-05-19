'Machista e possessivo', diz delegada sobre jovem preso por matar namorada

Matheus Stein Pinheiro, de 24 anos, se apresentou à Políca Civil Crédito: Reprodução redes sociais

A delegada Raffaella Aguiar, chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), que investiga o assassinato da universitária Ana Carolina Rocha Kurth, 24 anos – morta a facadas em um apartamento no Centro de Vitória, na tarde de segunda-feira (14) – disse que o universitário Matheus Stein Pinheiro, 24, preso como principal suspeito do crime , tem um perfil machista e possessivo.

"Você percebe que é uma pessoa com esse perfil. Ele é machista, ele é possessivo, tem um perfil misógino que desqualifica a figura da mulher na sociedade. Então, a estratégia da defesa de que em um primeiro momento é dizer que ele estava em surto. Para nós, não parece que isso ocorreu" Raffaella Aguiar - Delegada, chefe da DHPM

A delegada também acrescentou que desde quarta-feira (17) vem recebendo denúncias informais de outras vítimas do estudante, inclusive amigos, e pediu que eles procurem a polícia.

"Não só mulheres já nos relataram que já sofreram com a agressividade, essa personalidade dele, mas amigos do convívio dele. Que essas pessoas nos procurem informalmente, porque isso ajuda a demonstrar a personalidade do autor e depois dá base para o juiz", disse a delegada Raffaela Aguiar.

Ana Carolina Rocha Kurth, de 24 anos, morta a facadas em apartamento no Centro de Vitória Crédito: Redes Sociais

A delegada acrescentou que o estudante permanece preso e as investigações continuam.

"Nós continuaremos as investigações para que robusteça a autoria e descubra a motivação, bem como a materialização para ofertar elementos bem robustos para o Ministério Público ofertar a denúncia" Raffaella Aguiar - Delegada, chefe da DHPM

Contra Matheus foi cumprido um mandado de prisão temporária de 30 dias por ser crime hediondo, que pode ser prorrogado por mais 30 dias. Depois disso, a polícia pretende pedir a prisão preventiva.

Jovem chegou a fugir para Conceição da Barra

Novos vídeos de câmeras de segurança divulgados nesta quinta-feira (18) pela Polícia Civil do Espírito Santo mostram Matheus já na Rodoviária de Vitória após cometer o crime e, minutos depois, o pai dele chegando ao apartamento, arrombando a porta e encontrando a nora morta (veja acima).

Um vídeo obtido com exclusividade pela Rede Gazeta nesta quarta-feira (17) mostrou Matheus minutos depois do crime saindo do apartamento.

Em atendimento à imprensa no final da manhã desta quinta, o delegado Ricardo Almeida, chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), forneceu mais detalhes sobre o caso.

"Por volta de 15h23, vizinhos relataram gritos de socorro. A vizinha fez contato com o morador que trabalha na administração do condomínio já sugerindo que pudesse ser no apartamento por causa do histórico do casal. Se deparou com o investigado saindo com mochila e perguntou a ele se havia ouvido gritos. Ele disse que não tinha ouvido nada e que estava indo para a faculdade e foi embora", contou o delegado.

"A polícia só foi tomar conhecimento disso porque o pai do investigado chega no apartamento, provavelmente porque ele fez contato com o pai, e arromba a porta do apartamento. Era 16h04 e ele já estava na Rodoviária de Vitória, compra uma passagem pra Conceição da Barra e embarca 16h10. Fugiu, foi pra outro município. Não estava em situação flagrancial. É estudante de Direto, está no último período. Então sabia o que estava fazendo" Ricardo Almeida - Delegado da Polícia Civil

No dia seguinte, segundo o delegado Ricardo Almeida, a defesa do estudante fez contato dizendo que ia apresentá-lo, porém, quando chegou à delegacia ele não deu nenhum detalhe sobre o crime e se reservou ao direito de ficar calado.

"Não disse o que fez em Conceição da Barra. Foi perguntado a ele o que estava fazendo aqui, já que não tinha sido intimado e nem convidado para estar aqui, e ele falou: 'não sei, não sei o que tô fazendo aqui, meu nome tá aparecendo em rede social'. A advogada dele interrompeu falando que só ia falar em juízo", informou o delegado.

Delegado afirma que pedido de prisão só foi feito após coleta de provas

Questionado sobre por que não ter solicitado antes a prisão de Matheus, o delegado Ricardo Almeida disse que o dia seguinte ao crime foi pra coleta de provas, imagens tanto do apartamento como do prédio, imagens da rodoviária e depoimento de testemunhas.

"Configurava como suspeito mas não tinham elementos. Assim que conseguimos coletar os elementos e as testemunhas foram ouvidas, já foi pedida a prisão. Ele apareceu aqui e já tinha a representação pronta, foi encaminhada ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. A equipe já estava monitorando ele, foi atrás e a realizou a prisão" Ricardo Almeida - Delegado da Polícia Civil

Preso em casa

Matheus Stein Pinheiro foi preso na noite desta quarta-feira (17) na casa da família dele, em Vitória. Segundo a advogada dele, Lidiane Lahas, ele passou por uma audiência de custódia nessa quinta-feira (18), onde o juiz manteve a prisão temporária de 30 dias.

Tia e mãe de criação fez desabafo emocionado durante enterro da jovem

Tânia Madalena Rocha, tia e mãe de criação de Ana Carolina Rocha Kurth, de 24 anos, morta a facadas dentro de um apartamento no 10º andar de um prédio na Rua Gama Rosa, no Centro de Vitória, fez um desabafo durante o sepultamento da jovem na tarde desta terça-feira (16).

Tânia disse ainda que o suspeito de cometer o crime foi o primeiro namorado da sobrinha, considerada uma filha para ela.

"Primeiro namorado, um monstro passou na frente da minha filha e eu não pude defender. Eu não pude cuidar, eu não pude proteger. É isso que me revolta. Eu quero justiça, quero esse homem preso" Tânia Madalena Rocha - Tia e mãe de criação da vítima

Muito emocionada, Tânia conversou com a reportagem da TV Gazeta em frente ao cemitério de Viana, onde o corpo de Ana Carolina foi sepultado, e pediu justiça pela morte da sobrinha.

"Minha filha! Matou ela com crueldade, sem pena, sem dó. Ele precisa ser preso, condenado. Justiça! Eu preciso de justiça! Nós precisamos de justiça pela Ana Carolina Rocha Kurt, por todas as moças, moças frágeis, delicadas, dóceis", disse Tânia.

*Com informações do g1ES