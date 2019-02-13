Nildilane deixou quatro filhos com idades entre um e nove anos Crédito: Reprodução Redes Sociais

O lavrador de 52 anos que matou a companheira em Atílio Vivácqua, no Sul do estado, foi preso nesta quarta-feira (13). Ele se entregou ao saber que havia um mandado de prisão em aberto contra ele e ainda levou a faca de cozinha utilizada no crime.

De acordo com a Polícia Civil, Milton César Rosa da Silva se arrependeu do crime e, ao saber que havia o mandado de prisão, se apresentou por volta das 9h e ainda levou a faca de cozinha usada no crime. Ele já havia comparecido na delegacia na sexta-feira (08) da última semana, mas não ficou detido pois não havia um mandado de prisão em aberto.

Your browser does not support the audio element. Lavrador que matou companheira em Atílio Vivávqua é preso

A dona de casa Nildilane Pereira Luiz, de 26 anos, foi morta a facadas na madrugada da quarta-feira (06) da última semana. A polícia acredita que a vítima dormia no momento do crime. Os filhos do casal, quatro crianças entre um e nove anos, dormiam em outro quarto no momento do crime. No dia do homicídio, ele fugiu em uma motocicleta até a casa do irmão, na localidade de Flexeiras, zona rural do município, mesmo local do homicídio.

As crianças permanecem morando com os avós maternos. A motivação do crime seria uma briga recorrente entre o casal. Milton foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

Violência Familiar

A vítima estava casada há mais de dez anos. No dia do crime, uma tia, que preferiu não se identificar, contou que as brigas eram constantes e que ele já havia tentando matá-la.