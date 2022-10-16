Lavouras de café e mamão são destruídas em Aracruz; veja vídeo

Lavouras de mamão e de café de uma propriedade rural na localidade Córrego do Alemão, no bairro Jacupemba, em Aracruz, no norte do Espírito Santo, foi destruída neste fim de semana. A Polícia Militar foi acionada após proprietários das plantações se depararem com os estragos.
Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra os danos causados às lavouras (veja acima). De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da Operação Colheita foi até a propriedade neste sábado (15). No local, os proprietários confirmaram para os policiais sobre a destruição das plantações e informaram que problemas pessoais e uma ação de vingança, com interesse de causar dano, podem ter motivado o crime.
Os proprietários das lavouras foram orientados pelos policiais militares a procurarem uma delegacia para registrar a ocorrência. A reportagem não conseguiu contato com os donos das plantações.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou, por nota, que se houve formalização do registro e se não houve prisão em flagrante, o fato vai seguir sob investigação. "Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181, o anonimato é garantido", destacou a corporação.
*Com informações de Maria Luiza Silva, da TV Gazeta Norte