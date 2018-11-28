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Caso licor de jenipapo

Laudo aponta veneno de rato em casa onde homem morreu após beber licor

Inicialmente havia a suspeita de que o licor bebido por João Carlos Cola, de 55 anos, poderia estar envenenado, mas o laudo apontou que o veneno estava em uma garrafa PET,que não tinha o licor

Publicado em 28 de Novembro de 2018 às 15:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2018 às 15:48
Garrafa estava na casa onde João Carlos Cola e os amigos passaram mal Crédito: imagem tv gazeta
A polícia encontrou veneno usado para matar rato, conhecido como chumbinho, em uma garrafa PET na casa onde um motorista de aplicativo morreu após tomar licor de jenipapo com dois amigos em outubro. O caso, que completa dois meses no próximo domingo (02), aconteceu no bairro Maruípe, em Vitória. Inicialmente havia a suspeita de que o licor poderia estar envenenado, mas o laudo apontou que o veneno estava em outra garrafa, não na do licor. 
"Coração partido", diz irmão de homem que morreu
João Carlos Cola, de 55 anos, morreu logo após comer carne de sol com farinha e beber o licor. Já os outros dois homens, Airton Ribeiro Costa, de 77 anos, e Weverson Santos, de 42 anos, foram internados, na ocasião, em estado grave. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.
João Carlos Cola não morreu em decorrência do licor de jenipapo Crédito: Reprodução | TV Gazeta
> Amigos se recuperam após intoxicação
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
De acordo com informações da Polícia Civil, o laudo pericial apontou a presença de carbamato (chumbinho) em uma das garrafas coletadas no local. "A equipe do delegado Marcus Vinicius aguarda somente o resultado do laudo cadavérico, que irá apontar a causa da morte da vítima fatal, o qual ainda não ficou pronto. Outras informações só serão divulgadas após a conclusão do inquérito policial". 
 

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