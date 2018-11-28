Laudo aponta veneno de rato em casa onde homem morreu após beber licor

A polícia encontrou veneno usado para matar rato, conhecido como chumbinho, em uma garrafa PET na casa onde um motorista de aplicativo morreu após tomar licor de jenipapo com dois amigos em outubro. O caso, que completa dois meses no próximo domingo (02), aconteceu no bairro Maruípe, em Vitória. Inicialmente havia a suspeita de que o licor poderia estar envenenado, mas o laudo apontou que o veneno estava em outra garrafa, não na do licor.
João Carlos Cola, de 55 anos, morreu logo após comer carne de sol com farinha e beber o licor. Já os outros dois homens, Airton Ribeiro Costa, de 77 anos, e Weverson Santos, de 42 anos, foram internados, na ocasião, em estado grave. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
De acordo com informações da Polícia Civil, o laudo pericial apontou a presença de carbamato (chumbinho) em uma das garrafas coletadas no local. "A equipe do delegado Marcus Vinicius aguarda somente o resultado do laudo cadavérico, que irá apontar a causa da morte da vítima fatal, o qual ainda não ficou pronto. Outras informações só serão divulgadas após a conclusão do inquérito policial".