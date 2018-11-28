Laudo aponta veneno de rato em casa onde homem morreu após beber licor

Garrafa estava na casa onde João Carlos Cola e os amigos passaram mal Crédito: imagem tv gazeta

João Carlos Cola, de 55 anos, morreu logo após comer carne de sol com farinha e beber o licor. Já os outros dois homens, Airton Ribeiro Costa, de 77 anos, e Weverson Santos, de 42 anos, foram internados, na ocasião, em estado grave. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.

João Carlos Cola não morreu em decorrência do licor de jenipapo Crédito: Reprodução | TV Gazeta

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

De acordo com informações da Polícia Civil, o laudo pericial apontou a presença de carbamato (chumbinho) em uma das garrafas coletadas no local. "A equipe do delegado Marcus Vinicius aguarda somente o resultado do laudo cadavérico, que irá apontar a causa da morte da vítima fatal, o qual ainda não ficou pronto. Outras informações só serão divulgadas após a conclusão do inquérito policial".