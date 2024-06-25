Ladrões não perdoam nem pai passeando com filho bebê na Praia da Costa

TV Gazeta, a mãe do bebê e esposa da vítima afirmou que os criminosos ameaçaram até matar a criança caso o pai reagisse. Imagens de câmera de videomonitoramento (vídeo acima) mostram toda a ação. Um empresário foi surpreendido por suspeitos enquanto passeava com o filho de um ano em um carrinho na Praia da Costa, em Vila Velha , na noite de segunda-feira (24). O empresário voltava para casa quando sofreu o assalto, e chegou a ter o cabelo puxado por um dos bandidos. O celular dele foi levado pelo grupo. Em entrevista à, a mãe do bebê e esposa da vítima afirmou que os criminosos ameaçaram até matar a criança caso o pai reagisse. Imagens de câmera de videomonitoramento () mostram toda a ação.

O assalto aconteceu na Rua João Joaquim da Motta. Pai e filho voltavam da orla da Praia da Costa e estavam próximos ao prédio onde moram.

O vídeo mostra cinco pessoas passando juntas pela calçada, ao lado do homem e da criança. Um dos indivíduos aparece logo atrás, correndo na direção do empresário e da criança. Dois dos seis suspeitos agiram diretamente no assalto, pegando o celular, empurrando e puxando o cabelo do homem. Os outros suspeitos seguiram andando, mas olharam para trás durante a ação.

Homem foi assaltado quando passeava com o filho em Vila Velha Crédito: Reprodução | Videomonitoramento

A advogada Gabriela Gianizeli, esposa do homem assaltado em Vila Velha, contou à TV Gazeta que viu o crime. O marido, segundo ela, chegou a reagir ao assalto e recusou entregar o celular. Os suspeitos insistiram no roubo e não perdoaram nem a criança, que presenciou toda a ação.

"Na varanda, consegui ver o que estava acontecendo. Mas fiquei em silêncio, porque não sabia o que podia acontecer. Meu marido disse que não ia entregar o celular. Um rapaz tirou o telefone da mão dele. Meu marido contou que ameaçaram matar os dois. Xingaram e disseram que não ligavam para a criança", disse a advogada.

Segundo relatos de testemunhas à TV Gazeta, os suspeitos realizaram um arrastão na Praia da Costa. Além do pai assaltado, o grupo roubou três adolescentes. Um dos meninos, segundo a mãe da vítima, chegou a ser agredido pelos assaltantes. Ao menos uma bicicleta foi levada pelos suspeitos. Outra mulher também foi assaltada no bairro na segunda-feira (24) à noite.

Considerando as ocorrências recentes, moradores da Praia da Costa relatam insegurança no bairro. Há casos de pessoas assaltadas na região, e uma das principais reclamações é a baixa iluminação.

O que diz a Polícia Militar

Em nota, a Polícia Militar informou que o 4º Batalhão é o responsável pelo policiamento no bairro e conta com policiais em viaturas em escalas ordinárias, militares em escalas extras e equipes em escalas suplementares. A orla de Vila Velha também é contemplada com as operações Ostensividade e Visibilidade, com patrulhamentos ostensivos e pontos de bloqueios, segundo a corporação.

"O comando da 1ª Companhia do 4º Batalhão tem intensificado suas ações na região e está à disposição da comunidade e da liderança comunitária da Praia da Costa para qualquer demanda de segurança", informou em nota.

O que diz a Guarda Municipal

Também procurada pela reportagem, a Guarda Municipal de Vila Velha informou que equipes realizam o patrulhamento constantemente em todo município. "As rondas são realizadas por moto, carro, bicicleta e quadriciclo. Os moradores e os comerciantes podem acionar a Guarda Municipal de Vila Velha pelo número da Central: 3149-7444", diz em nota.