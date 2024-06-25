Armado, guarda de Vila Velha arruma confusão em barbearia e é detido

Um guarda municipal de Vila Velha foi detido após uma confusão numa barbearia no bairro Boa Vista II, também no município canela-verde. Testemunhas disseram que ele entrou no local, armado e ameaçando pessoas, além de danificar móveis e a porta de um banheiro. O homem, que segundo a Polícia Militar apresentava sinais de embriaguez, ainda teria batido na moto de um rapaz que passava pela rua.

O nome do guarda não está sendo divulgado pois a Polícia Civil informou que, após ser levado à delegacia, ele não foi autuado.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar , o caso aconteceu por volta das 20h da última segunda-feira (24). Os agentes foram chamados após denúncias de que havia um homem armado ameaçando pessoas no bairro.

A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, apurou que tudo começou quando o guarda usou o carro dele para "fechar" um motociclista que passava pela rua. O rapaz caiu da moto. Ainda segundo testemunhas, o motorista saiu do carro com a arma na mão, ameaçando o jovem, que correu para um condomínio.

Com o barulho, o dono da barbearia e alguns clientes saíram para ver o que tinha acontecido, momento em que o guarda entrou no estabelecimento fazendo as ameaças. A PM foi acionada.

Quando chegaram ao local, os militares viram o suspeito em pé, na calçada de uma barbearia, com uma arma na mão. Eles ordenaram que ele colocasse a pistola no chão. O homem, de 57 anos, foi identificado como guarda municipal. Segundo a PM, ele estava com a fala arrastada, dificuldade para articular palavras e aparência de embriaguez.

No local, o dono da barbearia informou que o guarda entrou no estabelecimento com arma em punho, apontando para os funcionários e fazendo ameaças de morte. Depois, quebrou a porta do banheiro e outros objetos.

Outro homem, que não estava dentro da barbearia, disse aos policiais que estava passando pela rua e também foi ameaçado pelo guarda armado.

O jovem da motocicleta atingida também contou o ocorrido para os policiais. Outro ponto que chamou a atenção é que o vidro traseiro do lado do carona do veículo do guarda estava quebrado e dentro do carro havia uma pedra.

A Polícia Militar entrou em contato com a Guarda Municipal de Vila Velha para informar sobre o ocorrido, e o agente foi levado para a Delegacia Regional do município. Um jovem de 19 anos que estava no local também acabou levado, porque tinha um mandado de prisão em aberto contra ele.

Na manhã desta terça-feira (25), a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, conversou com pessoas na rua onde a confusão aconteceu. "É uma situação bem chata, um servidor público, que era para estar protegendo, causando uma confusão dessa. É desconcertante", desabafou uma moradora, que preferiu não se identificar.

Liberado

Em nota, a Polícia Civil informou que "o guarda prestou declarações e foi colocado em liberdade pela autoridade policial, já que não foram identificados elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento e nenhuma testemunha do fato representou por crime contra o mesmo".

O jovem de 19 anos levado para a delegacia possuía um mandado de busca e internação, expedido pela 2ª Vara da Infância e Juventude, que foi dado cumprimento. Ele foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

O que diz a Guarda Municipal

A Guarda Municipal enviou nota dizendo que "a corregedoria da Guarda Municipal de Vila Velha está apurando os fatos e todas as medidas cabíveis serão tomadas".