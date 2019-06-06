Ladrão rouba carro de aposentado e acaba preso após perseguição no ES

Aposentado foi rendido em Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho

Um assaltante de 19 anos foi preso após roubar o carro de um aposentado de 62 anos e fugir de uma perseguição policial em Ilha dos Bentos, Vila Velha. O caso aconteceu no início da noite de quarta-feira (05).

Segundo a Polícia Civil, o aposentado saía de um supermercado, por volta das 18 horas, quando foi surpreendido por um assaltante. O suspeito abriu a porta do carro do aposentado, um Ágile preto, e entrou pelo lado do carona. O outro comparsa chegou pela porta do motorista anunciando o assalto com uma arma, exigindo que a vítima saísse do veículo.

Na hora, não entendi direito. Achei que quisessem roubar meu celular. Apenas quando vi o outro armado, me mandando sair do carro é que fui entender o que, de fato, queriam Aposentando

Os criminosos disseram que só precisavam do carro para poder sair do local onde eles estavam e que deixariam o veículo em uma praça, mas também levaram o celular do aposentado. Como estava sem comunicação, a vítima pediu que um conhecido ligasse para a Polícia Militar.

PERSEGUIÇÃO

A PM começou a fazer buscas pela região e fez um cerco na Rodovia do Sol, na entrada do bairro Santa Paula. Segundo a ocorrência registrada na 2ª Delegacia Regional, os militares relatam que os bandidos avançaram com o carro para cima do bloqueio e por isso, um dos policiais deu um tiro de alerta, que atingiu o farol do veículo.

Os bandidos não pararam e continuaram em fuga, sendo perseguidos pelos militares. Próximo à entrada de um parque aquático, logo após a Barra do Jucu, os criminosos entraram em um matagal.

Depois de dirigirem por alguns metros, os assaltantes fugiram correndo pelo mato, abandonando o veículo. Apenas um deles, identificado como Denis Souza Teodoro, 19 anos, foi capturado. O outro conseguiu fugir.