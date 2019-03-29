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Violência

Ladrão leva surra e é preso após tentativa de assalto em Vila Velha

Wenderson Rodrigues de Souza, 24 anos, foi agredido pela população e detido por uma equipe da Guarda Municipal

Publicado em 29 de Março de 2019 às 18:19

Publicado em 

29 mar 2019 às 18:19
Local em que dona de bar foi assaltada em Guaranhuns, Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho | GZ
Um ladrão foi preso após tentar assaltar duas pessoas e levar uma surra, no bairro Guaranhuns, em Vila Velha, na noite de quinta-feira (28). Na delegacia, Wenderson Rodrigues de Souza, 24 anos, reclamou que o celular dele sumiu enquanto era agredido.
De acordo com informações da polícia, primeiro Wenderson tentou roubar a moto de um homem, por volta das 18h30. Com uma pistola falsa, ele rendeu a vítima, que reagiu. O assaltante fugiu pulando em um valão.
Minutos depois, o suspeito rendeu uma comerciante de 44 anos. A vítima estacionava a caminhonete, uma Hillux de cor prata, na Rua Afonso Schwab, quando foi surpreendida por Wenderson.
“Eu estava no meu bar e saí para fazer compras. Quando voltei, estava procurando lugar para estacionar. De repente, ele bateu no vidro da janela, já apontando a arma e mandou eu descer da caminhonete. Entrei e pânico”, relatou a comerciante.
A mulher conta que por causa do nervosismo, ao invés de sair do carro, acabou travando a porta do veículo. Nervoso, Wenderson continuou batendo no vidro do carro e ameaçou matar a comerciante.
“Eu abri a porta e ele estava bem irritado. Encostou a arma na minha testa e me puxou pelo braço. Caí no chão e fiquei deitada. Ele entrou e não conseguiu ligar o carro, que é automático”, contou a comerciante.
TIROS
O assalto chamou atenção de clientes que estavam no bar e pessoas que passavam pelo local no momento do crime. Segundo a comerciante, segundos depois dela ser jogada no chão pelo bandido, escutou dois tiros.
“Não faço ideia de onde os tiros vieram e quem atirou. Achei até que fosse o ladrão e que ele tinha me acertado. Quando ouvi ele gritando pedindo para ninguém o matar porque a arma dele era de plástico, é que levantei e vi que tinha muita gente em volta.”
Wenderson foi agredido pela população e resgatado por uma equipe da Guarda Municipal que patrulhava a região. Ele foi socorrido para o Hospital Antônio Bezerra de Faria e assim que recebeu alta, e levado para a 4ª Delegacia Regional.
Em depoimento, ele disse que teve o celular furtado enquanto era agredido. Wenderson foi autuado por tentativa de roubo e encaminhado para o presídio.
> Detento é flagrado vendendo droga em presídio de Vila Velha

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