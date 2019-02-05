Ladrão invade condomínio, faz selfie em elevador e rouba bicicleta no ES

Ladrão invade condomínio em Vila Velha Crédito: Imagens de Videomonitoramento

Vila Velha, foi invadido durante a tarde do último domingo (3). O que chamou atenção dos moradores e os deixou amedrontados foi a ousadia do bandido que, além de roubar uma bicicleta, andou pelo área comum do local e chegou a fazer uma selfie dentro do elevador, se portando como um morador do local. Um condomínio que fica em Itapuã,, foi invadido durante a tarde do último domingo (3). O que chamou atenção dos moradores e os deixou amedrontados foi a ousadia do bandido que, além de roubar uma bicicleta, andou pelo área comum do local e chegou a fazer uma selfie dentro do elevador, se portando como um morador do local.

As imagens de segurança mostram com clareza o momento em que o suspeito está na calçada do condomínio e fica olhando de um lado para o outro. Ele espera um grupo de pessoas que estava próximo sair para pular o muro e invadir o local. A câmera de segurança mostra que o fato ocorreu por volta de 18h36 de domingo (3).

Em outro vídeo, o jovem aparece no elevador com um celular na mão, ele tira o boné e faz uma foto no espelho. O último vídeo mostra o ladrão saindo pelo portão da garagem em uma bicicleta, que pertence a uma moradora do condomínio. A vítima do furto prefere não se identificar, mas afirma que está muito assustada com a situação.

"Eu não sei como ele (o ladrão) teve acesso ao condomínio. Passou mil coisas na minha cabeça, porque tem outro acesso pela piscina e a bicicleta estava no estacionamento, então eu fiquei todo o tempo achando que poderia acontecer um arrastão no condomínio", falou a moradora.

Além disso, ela diz que ele agiu como se fosse morador do local e tem medo de que os prédios estejam sendo "vigiados" por bandidos. A síndica, que também prefere não se identificar, garantiu que a segurança será reforçada e que a polícia está investigando o caso. "Ele passou despercebido, parecia um morador. Mas a polícia já está investigando o caso e a segurança vai ser mais reforçada", conclui.