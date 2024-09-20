Um policial militar de folga conseguiu impedir um roubo em uma farmácia na Enseada do Suá, em Vitória , na tarde de quinta-feira (19). Os funcionários foram rendidos por um homem, identificado como Rafael dos Santos Silva, de 21 anos, que foi surpreendido pelo agente de segurança e acabou preso.

Segundo a Polícia Militar , a partir de levantamentos realizados pela unidade e imagens de videomonitoramento de outras ocorrências foi constatado que o jovem é o mesmo suspeito de cometer outros assaltos a farmácias da região.

O policial de folga contou que estava a caminho da farmácia e, ao estacionar o carro em uma rua ao lado do estabelecimento, percebeu o suspeito descendo de uma moto e entrando no local em atitude suspeita. O piloto ficou esperando o comparsa do lado de fora.

Ao entrar na farmácia, o PM se aproximou do balcão e viu uma funcionária com o olhar assustado, que tentou alerta-lo que a loja estava sendo assaltada. Neste momento, o suspeito saiu de uma sala com uma sacola com dinheiro na mão. O policial sacou a arma e deu voz de prisão. Rafael não reagiu e se rendeu. Com ele, foi encontrado R$ 1.665 roubados da farmácia.

Ao policial, um funcionário contou que o suspeito chegou e anunciou o assalto, pedindo a chave do cofre. Em seguida, levou um dos funcionários para uma sala, onde rendeu o gerente e outro trabalhador que estava no local. Rafael pegou o dinheiro de uma mesa e mandou os funcionários desligarem os celulares.

Your browser does not support the audio element. Ladrão é surpreendido por policial durante roubo em farmácia no ES

Rafael dos Santos Silva, preso após assalto em farmácia Crédito: Leitor A Gazeta

Durante o registro da ocorrência, policiais militares descobriram que Rafael pertence a uma quadrilha especializada em assaltos a farmácias e é suspeito de participar de outros roubos a esses tipos de estabelecimentos. De acordo com o major Isaac, comandante da 12ª Cia Independente da PM, o suspeito foi preso em 2022 por um roubo a farmácia, mas foi solto em maio deste ano.