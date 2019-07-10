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Jardim Camburi

Ladrão é imobilizado por passageiros após arrastão em Transcol

Dois suspeitos roubaram cinco passageiros da linha 515. Ao tentar fugir, um dos ladrões foi detido por passageiros e encaminhado a Delegacia Regional de Vitória

Publicado em 

10 jul 2019 às 13:11

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 13:11

Imagem ilustrativa - Bandidos fazem arrastão em Transcol Crédito: Arquivo/AG
Dois bandidos fizeram um arrastão em um ônibus do Sistema Transcol na Rua José Celso Cláudio, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, na noite desta terça-feira (09). Cinco passageiros tiveram os celulares roubados e, quando os bandidos tentaram fugir, um deles acabou sendo segurado por passageiros e pessoas que estavam na rua. O segundo suspeito conseguiu correr e não foi detido.
A linha 515, que faz o trajeto do Terminal de Campo Grande ao Terminal de Laranjeiras, estava na Rua José Celso Cláudio, por volta das 20h40 desta terça-feira, quando os dois suspeitos anunciaram o assalto. Não se sabe se eles embarcaram em algum ponto na rua ou se já estavam no coletivo desde o terminal.
Os bandidos exigiram o celular de cinco passageiros e depois correram. Um deles conseguiu fugir, mas o outro foi perseguido por passageiros e outras pessoas que estavam na rua. Ele foi imobilizado até a chegada da Polícia Militar.
Ladrão é imobilizado por passageiros após arrastão em Transcol
O homem detido foi identificado como Bruno Oliveira da Silva, de 31 anos, e precisou ser encaminhado ao Pronto Atendimento da Praia do Suá, em Vitória, por ter alguns ferimentos na cabeça, que também não se sabe se teria sido durante a fuga ou causado pelos populares. Depois, Bruno foi levado à Delegacia Regional de Vitória, onde foram encontrados dois dos cinco celulares roubados no coletivo. O ladrão será encaminhado ao presídio após os procedimentos necessários.
Os policiais militares afirmam que apenas um dos passageiros registrou o boletim de ocorrência e pede que, quem for assaltado faça o registro. Neste caso, dois objetos foram recuperados e apenas um foi devolvido ao dono devido a isso.
Não há informações sobre o segundo suspeito, que fugiu do local.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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