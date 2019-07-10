Ladrão é imobilizado por passageiros após arrastão em Transcol

O homem detido foi identificado como Bruno Oliveira da Silva, de 31 anos, e precisou ser encaminhado ao Pronto Atendimento da, em Vitória, por ter alguns ferimentos na cabeça, que também não se sabe se teria sido durante a fuga ou causado pelos populares. Depois, Bruno foi levado à Delegacia Regional de Vitória, onde foram encontrados dois dos cinco celulares roubados no coletivo. O ladrão será encaminhado ao presídio após os procedimentos necessários.