Hamburgueria em Jardim Camburi foi arrombada na madrugada desta quinta-feira Crédito: Reprodução/Instagram

Vidraça quebrada, cozinha completamente bagunçada e utensílios, computador e dinheiro roubados. Foi assim que uma hamburgueria, localizada em Jardim Camburi , em Vitória , amanheceu na manhã desta quinta-feira (07), depois que ladrões invadiram o local e fizeram até uma festinha antes de ir embora.

"Algum nóia quebrou o vidro, entrou no salão, conseguiu quebrar o alarme, roubou o caixa, utensílios de cozinha como liquidificador e batedeira, som, computador, e comida. A cozinha está daquele jeito. Fizeram comida aqui, podiam ter deixado ao menos um café da manhã. Patrocinamos a festinha de algum nóia essa madrugada", contou o proprietário, Vinícius Dias.

Your browser does not support the audio element. Ladrão arromba e faz festa na cozinha de hamburgueria em Jardim Camburi

A hamburgueria conta com câmeras de segurança, que não chegaram a flagrar a ação dos bandidos. Segundo Dias, foi a vizinha do estabelecimento que percebeu o arrombamento.

"Nossa vizinha é muito parceira, ela acorda muito cedo, viu a situação e me ligou. Não sei como ele (ladrão) conseguiu desativar o alarme. A loja tem câmera, mas não pegou. Felizmente o prejuízo não foi tão grande como poderia ter sido", disse.

Apesar da bagunça, da vidraça quebrada e da perda de alguns utensílios, a loja funcionará normalmente nesta quinta-feira (07) para almoço e jantar.