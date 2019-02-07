Vidraça quebrada, cozinha completamente bagunçada e utensílios, computador e dinheiro roubados. Foi assim que uma hamburgueria, localizada em Jardim Camburi, em Vitória, amanheceu na manhã desta quinta-feira (07), depois que ladrões invadiram o local e fizeram até uma festinha antes de ir embora.
"Algum nóia quebrou o vidro, entrou no salão, conseguiu quebrar o alarme, roubou o caixa, utensílios de cozinha como liquidificador e batedeira, som, computador, e comida. A cozinha está daquele jeito. Fizeram comida aqui, podiam ter deixado ao menos um café da manhã. Patrocinamos a festinha de algum nóia essa madrugada", contou o proprietário, Vinícius Dias.
Ladrão arromba e faz festa na cozinha de hamburgueria em Jardim Camburi
A hamburgueria conta com câmeras de segurança, que não chegaram a flagrar a ação dos bandidos. Segundo Dias, foi a vizinha do estabelecimento que percebeu o arrombamento.
"Nossa vizinha é muito parceira, ela acorda muito cedo, viu a situação e me ligou. Não sei como ele (ladrão) conseguiu desativar o alarme. A loja tem câmera, mas não pegou. Felizmente o prejuízo não foi tão grande como poderia ter sido", disse.
Apesar da bagunça, da vidraça quebrada e da perda de alguns utensílios, a loja funcionará normalmente nesta quinta-feira (07) para almoço e jantar.
"Vai funcionar normal, não fecha nunca. Vitória, Vila velha não para, almoço, jantar tudo normal. É só repor o estoque e produzir, produzir e voltar ao normal. Fazer um vidro novo, qualquer coisa mete um tapume aqui, dormimos aqui essa madrugada para garantir e bola para frente. É fazer de novo e fazer melhor", encerra Dias.