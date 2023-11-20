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Kombi de food truck é incendiada por homem em Jardim da Penha, Vitória

Imagens de segurança registraram o momento em que um homem se aproxima do veículo, despeja um galão de combustível e depois ateia fogo no início da madrugada de domingo (19)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2023 às 13:55

Publicado em 20 de Novembro de 2023 às 13:55

Uma Volkswagen Kombi, usada por um casal como food truck, foi incendiada no bairro Jardim da Penha, em Vitória, na madrugada de domingo (19). Imagens de segurança registraram o momento em que um homem se aproxima do veículo, despeja um galão de combustível e depois ateia fogo.
Os proprietários da Kombi contaram à reportagem da TV Gazeta que chegaram do trabalho e estacionaram o veículo próximo ao prédio onde moram. Em seguida, saíram para comer e, poucos minutos depois, foram informados pelo porteiro do condomínio que o food truck deles estava pegando fogo.
“O porteiro, com ajuda de mais três pessoas, conseguiu conter o fogo. A todo momento estava preocupada com a explosão, porque ali tem isopor, plástico, mesas, cadeiras, botija de gás. É muito angustiante, triste, como ser humano não consigo imaginar a maldade desse cidadão”, afirmou Jordana Tedesco.
Kombi é incendiada em Jardim da Penha
Kombi é incendiada em Jardim da Penha Crédito: Fabrício Christ
Peterson Pimentel, marido de Jordana, é representante de um grupo de vizinhos para alertar sobre crimes. Ele acredita que a ação foi uma represália a um trabalho que ele faz no bairro contra a criminalidade.
A Polícia Civil disse à reportagem da TV Gazeta que o caso está sendo investigado.
*Com informações da repórter Daniela Carla

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