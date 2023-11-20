Kombi de food truck é incendiada por homem em Jardim da Penha, Vitória

Uma Volkswagen Kombi, usada por um casal como food truck, foi incendiada no bairro Jardim da Penha, em Vitória , na madrugada de domingo (19). Imagens de segurança registraram o momento em que um homem se aproxima do veículo, despeja um galão de combustível e depois ateia fogo.

Os proprietários da Kombi contaram à reportagem da TV Gazeta que chegaram do trabalho e estacionaram o veículo próximo ao prédio onde moram. Em seguida, saíram para comer e, poucos minutos depois, foram informados pelo porteiro do condomínio que o food truck deles estava pegando fogo.

“O porteiro, com ajuda de mais três pessoas, conseguiu conter o fogo. A todo momento estava preocupada com a explosão, porque ali tem isopor, plástico, mesas, cadeiras, botija de gás. É muito angustiante, triste, como ser humano não consigo imaginar a maldade desse cidadão”, afirmou Jordana Tedesco.

Kombi é incendiada em Jardim da Penha Crédito: Fabrício Christ

Peterson Pimentel, marido de Jordana, é representante de um grupo de vizinhos para alertar sobre crimes. Ele acredita que a ação foi uma represália a um trabalho que ele faz no bairro contra a criminalidade.

A Polícia Civil disse à reportagem da TV Gazeta que o caso está sendo investigado.