Justiça nega de novo soltura de engenheiro suspeito de matar esposa

Danielly Benício e Patrick Crédito: Instagram

A Justiça negou, pela segunda vez, o pedido de soltura para o engenheiro Patrick Noé dos Santos Filgueira, de 38 anos, suspeito de matar a esposa, a professora de Geografia Danielly Wandermurem Benício, 36, dentro do apartamento do casal, em Jardim Camburi, Vitória.

A morte aconteceu no dia 30 de dezembro de 2017. O corpo da professora foi encontrado na cobertura do casal pelo marido e, inicialmente, foi tratado como suicídio. Porém, com as investigações e perícias criminais, o caso passou a ser tratado como homicídio levando ao pedido de prisão temporária do marido de Danielly.

O engenheiro, que também é professor de um faculdade particular, foi preso no dia 17 janeiro e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana apontado como suspeito de praticar o crime.

O caso está sendo investigado, sob sigilo da Justiça, na Delegacia Especializada em Homicídios Contra a Mulher (DEHCM).

O delegado Janderson Lube não responde a qualquer questionamento sobre o assunto, inclusive sobre a dinâmica em que a morte teria ocorrido.