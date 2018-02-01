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Crime em Jardim Camburi

Justiça nega de novo soltura de engenheiro suspeito de matar esposa

A morte da professora chegou a ser tratada como suicídio, mas, após investigações, foi pedida a prisão temporária do marido de Danielly
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2018 às 23:36

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 23:36

Danielly Benício e Patrick Crédito: Instagram
A Justiça negou, pela segunda vez, o pedido de soltura para o engenheiro Patrick Noé dos Santos Filgueira, de 38 anos, suspeito de matar a esposa, a professora de Geografia Danielly Wandermurem Benício, 36, dentro do apartamento do casal, em Jardim Camburi, Vitória.
A morte aconteceu no dia 30 de dezembro de 2017. O corpo da professora foi encontrado na cobertura do casal pelo marido e, inicialmente, foi tratado como suicídio. Porém, com as investigações e perícias criminais, o caso passou a ser tratado como homicídio levando ao pedido de prisão temporária do marido de Danielly.
O engenheiro, que também é professor de um faculdade particular, foi preso no dia 17 janeiro e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana apontado como suspeito de praticar o crime.
O caso está sendo investigado, sob sigilo da Justiça, na Delegacia Especializada em Homicídios Contra a Mulher (DEHCM).
O delegado Janderson Lube não responde a qualquer questionamento sobre o assunto, inclusive sobre a dinâmica em que a morte teria ocorrido.
O prazo para conclusão das investigações é de 30 dias a partir da prisão do engenheiro, podendo ser prorrogado por mais 30 dias.

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