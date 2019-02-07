Justiça mantém prisão de suspeitos flagrados em caixa d'água em Vitória

Suspeitos de tráfico são presos dentro de caixa dágua no Morro da Capixaba, em Vitória Crédito: Divulgação / Polícia Militar

se esconderam em uma caixa d'água, na tentativa de fugir de uma operação policial realizada na manhã de quarta-feira (6), no Morro do Capixaba, em Vitória, tiveram a prisão em flagrante convertida para a preventiva, durante uma audiência de custódia, realizada nesta quinta-feira (7), no Centro de Triagem de Viana. Os três suspeitos querealizada na manhã de quarta-feira (6), no Morro do Capixaba, em, tiveram a prisão em flagrante convertida para a preventiva, durante uma audiência de custódia, realizada nesta quinta-feira (7), no Centro de Triagem de Viana.

Polícia Militar, Gleidson dos Santos Silva, 21, Marcelo Lomeu Gomes, 18 anos, e Roney Suisso Ferreira, 21, estariam atuando no tráfico de drogas no Morro da Capixaba. Durante a operação, os militares apreenderam uma pistola calibre 380 com numeração raspada, 18 munições do mesmo calibre, um carregador de pistola, 28 pinos de cocaína, 46 pedras de crack, 24 buchas de maconha, três radiocomunicadores, uma touca ninja e R$ 30. De acordo com a, Gleidson dos Santos Silva, 21, Marcelo Lomeu Gomes, 18 anos, e Roney Suisso Ferreira, 21, estariam atuando no tráfico de drogas no Morro da Capixaba. Durante a operação, os militares apreenderam uma pistola calibre 380 com numeração raspada, 18 munições do mesmo calibre, um carregador de pistola, 28 pinos de cocaína, 46 pedras de crack, 24 buchas de maconha, três radiocomunicadores, uma touca ninja e R$ 30.

Gleidson, Marcelo, Roney e o material apreendido foram levados para a 1ª Delegacia Regional de Vitória. Segundo a Polícia Civil, o trio foi autuado por tráfico de drogas mediante associação e emprego de arma de fogo. Após a autuação, eles foram encaminhados para o Centro de Triagem.

Na decisão, a juiza Raquel de Almeida Valinho destaca que “segundo informações, os três seriam membros da facção ‘TB/HB’ do Bairro da Penha, que tenta dominar o local e instalar ponto de tráfico de entorpecentes. No caso presente, entendo por indeferir o pedido de liberdade formulado pela defesa, eis que a periculosidade do autuado fica evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido”, diz um dos trechos da decisão.