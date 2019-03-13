Justiça mantém prisão de jovem que atacou estudante da Ufes

A Justiça manteve a prisão do estudante de Física Deivid Pereira, 25 anos, suspeito dede Arquitetura, de 20 anos, na manhã dessa terça-feira (12) dentro da, em. Deivid foi preso em flagrante depois de tentar enforcar a vítima por duas vezes. Ele foi autuado por tentativa de homicídio.

A audiência de custódia foi realizada na manhã desta quarta-feira (13) no Centro de Triagem de. Na decisão, a juíza Raquel de Almeida Valinho converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. No entendimento da magistrada, a medida visa garantir a ordem pública. O mandado de prisão preventiva tem validade até 11 de março de 2039, considerando o prazo prescricional.

“Assim, tenho que a soltura do custodiado poderá colocar em risco a segurança social, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de O sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal”, diz um trecho da decisão.