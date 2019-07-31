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Crime em Vitória

Justiça converte em preventiva prisão do pai que fez bebê refém no ES

A decisão foi da juíza Raquel de Almeida Valinho, durante audiência de custódia na manhã desta terça-feira (30)

Publicado em 

30 jul 2019 às 23:54

Publicado em 30 de Julho de 2019 às 23:54

Adilcimar Ribeiro dos Santos fez a filha refém por mais de 16 horas Crédito: Arquivo Pessoal
A Justiça converteu em preventiva a prisão de Adilcimar Ribeiro dos Santos, detido após fazer refém a filha de apenas dois meses de vida, durante 16 horas em Vitória. A decisão foi da juíza Raquel de Almeida Valinho, durante audiência de custódia na manhã desta terça-feira (30).
A juíza informou, na decisão, que Adilcimar deveria continuar detido por colocar "em risco a segurança social, especialmente da própria família, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva".
> Drone e atiradores cercaram casa com homem que faz bebê de refém
A esposa já requereu medidas protetivas de urgência. Segundo a juíza, em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais, foram encontrados registros criminais do pai, sendo uma medida protetiva.
Adilcimar está preso no Centro de Triagem de Viana. A bebê já está em casa com a mãe e passa bem.
O CASO
Bebê feita refém pelo pai volta para casa com a mãe, em Vitória Crédito: Fabio Linhares | TV Gazeta
A mãe da bebê, Lucimara Pereira Falcão, diz que o marido saiu para beber por volta das 21h de sábado (27). Quando voltou, brigou com ela. “Ele começou a discutir, a alterar mais a voz. Ele começou a gritar e falar mais alto. Eu falei que não estava aguentando e ele falou que se eu largasse ele que nem eu e nem ele ia ficar com a bebê”, contou a mãe.
> Vídeo mostra homem dando banho em bebê durante cárcere em Vitória
No meio da discussão, ele ameaçou matar a filha do casal. “Ele falou que ia acabar com ela, minha menina de nove anos ficou desesperada. Ele pegou uma faca grande e ameaçava matar a bebê”, explicou a mulher.
 A filha mais velha de Lucimara e enteada de Adilcimar cortou o dedo ao tentar tirar a faca do padrasto.
“Ele falou para minha mãe me chamar, quando eu subi ele mandou eu dar um beijo nela (na bebê), falei que não daria e ele colocou o rostinho dela na grade. Quando ele tirou, eu tentei tomar a faca dele, mas ele cortou meu dedo”, disse Paloma Pereira Falcão.
Por volta de 1h deste domingo (28), o pai mandou todos saírem de casa e fez a filha refém. A Polícia Militar foi acionada, mas o dia clareou e a negociação para liberar o bebê continuou.
Por várias vezes, Adilcimar ameaçou deixar a filha cair do terceiro andar da casa. “Ele ameaçou que ia jogar a bebê de lá de cima. Ficou colocando a menina de cabeça pra baixo. Ele surtou, ele nunca foi violento”, falou desesperada.
Depois das negociações com a polícia, a bebê foi entregue e levada para o Hospital Infantil de Vitória no colo da mãe.
A criança saiu do local em uma ambulância. O pai se entregou à polícia, foi levado para um hospital psiquiátrico, de onde depois foi encaminhado para o presídio.
Segundo a Polícia Civil, Adilcimar foi autuado em flagrante por privar a liberdade de seu descendente; cárcere privado; e lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha.

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