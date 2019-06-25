Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime Político

Julgamento dos acusados de matar sindicalista no ES é suspenso

Os trabalhos serão retomados às 9h desta terça-feira (25), no Fórum Desembargador Mendes Wanderley, em Linhares

Publicado em 24 de Junho de 2019 às 23:17

Leonardo Lucas da Silva

Leonardo Lucas da Silva

Publicado em 

24 jun 2019 às 23:17
Tribunal do Júri de Linhares Crédito: Brunela Alves
Foi suspenso por volta das 19h desta segunda-feira (24), o julgamento dos acusados de matarem o sindicalista Edson José dos Santos Barcellos, morto em 2010. Os trabalhos serão retomados às 9h desta terça-feira (25), quando os promotores do Ministério Público e os advogados de defesa farão as alegações finais. Ao todo, sete pessoas integram o júri, sendo quatro homens e três mulheres. O juiz André Dadalto, da 1ª Vara Criminal de Linhares, é quem está à frente da sessão.
Durante todo o dia, os jurados ouviram seis testemunhas e também os cinco acusados de cometerem o crime. Segundo advogados ligados ao processo, os réus preferiram ficar em silêncio.
Ao Gazeta Online, a viúva do sindicalista, Edma da Silva Barcellos, resumiu o primeiro dia de julgamento: “cansativo, doloroso, o primeiro momento foram as cinco testemunhas que tiveram, você vê a promotoria do Ministério Público muito bem representado, e até aqui nós vemos que o trabalho está sendo feito e a justiça está sendo buscada", comentou.
Segundo Edma, com o final do julgamento o que a família espera é fechar um ciclo e finalmente fazer justiça. “A gente espera que a justiça seja feita, porque eles não mais falarão. Os promotores estão muito bem preparados, porque eles têm um processo minucioso em suas mãos. Agora é só a gente esperar que daqui a pouco isso se fecha e a gente amarra essas páginas tão cruéis e tão dolorosa para gente”, ressaltou.
RELEMBRE O CASO
Edson foi morto com um tiro na cabeça após ser sequestrado na porta de casa, em 6 de julho de 2010. Seu corpo foi encontrado um dia depois, próximo a uma plantação de eucalipto, e estava com as mãos e os pés amarrados, além de uma fita adesiva na boca. Jorge Donati, prefeito de Conceição da Barra na ocasião, foi apontado como mandante do crime. Ele chegou a ser preso em 2012, mas depois foi solto. Em 2016, Donati morreu de causas naturais.
A vítima atuava como secretário do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Conceição da Barra (Sindisbarra) e era presidente do DEM do município. A Polícia Civil apontou que o crime foi político, pois Edson fazia denúncias contra o então prefeito.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Conceição da Barra crime homicídio Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados