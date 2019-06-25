Julgamento dos acusados de matar sindicalista no ES é suspenso

Tribunal do Júri de Linhares Crédito: Brunela Alves

Durante todo o dia, os jurados ouviram seis testemunhas e também os cinco acusados de cometerem o crime. Segundo advogados ligados ao processo, os réus preferiram ficar em silêncio.

Ao Gazeta Online, a viúva do sindicalista, Edma da Silva Barcellos, resumiu o primeiro dia de julgamento: “cansativo, doloroso, o primeiro momento foram as cinco testemunhas que tiveram, você vê a promotoria do Ministério Público muito bem representado, e até aqui nós vemos que o trabalho está sendo feito e a justiça está sendo buscada", comentou.

Segundo Edma, com o final do julgamento o que a família espera é fechar um ciclo e finalmente fazer justiça. “A gente espera que a justiça seja feita, porque eles não mais falarão. Os promotores estão muito bem preparados, porque eles têm um processo minucioso em suas mãos. Agora é só a gente esperar que daqui a pouco isso se fecha e a gente amarra essas páginas tão cruéis e tão dolorosa para gente”, ressaltou.

RELEMBRE O CASO

Edson foi morto com um tiro na cabeça após ser sequestrado na porta de casa, em 6 de julho de 2010. Seu corpo foi encontrado um dia depois, próximo a uma plantação de eucalipto, e estava com as mãos e os pés amarrados, além de uma fita adesiva na boca. Jorge Donati, prefeito de Conceição da Barra na ocasião, foi apontado como mandante do crime. Ele chegou a ser preso em 2012, mas depois foi solto. Em 2016, Donati morreu de causas naturais.