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Violência

Jovens são baleados enquanto conversavam na rua em Linhares

Rapazes foram alvejados por disparos de arma de fogo por três suspeitos que passaram no local em um carro. As vítimas foram socorridas e os acusados fugiram

Publicado em 30 de Janeiro de 2019 às 12:57

Publicado em 

30 jan 2019 às 12:57
Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato
Dois jovens foram baleados enquanto conversavam em uma rua do bairro Aviso, em Linhares, região Norte do Estado. A dupla tentativa de homicídio aconteceu na noite desta terça-feira (29), na Rua Minas Gerais. As vítimas, de 19 e 22 anos, foram socorridas. Já os suspeitos conseguiram fugir.
De acordo com a Polícia Militar, os jovens foram feridos por por disparos vindos de três indivíduos que passaram no local em um Fiat Palio de cor branca. Testemunhas disseram aos militares que as vítimas estavam sentadas, conversando na calçada, quando foram baleadas. Os rapazes afirmaram que não sabem porque foram alvos dos suspeitos e nem souberam indicar quem cometeu o crime.
Dois jovens baleados enquanto conversavam na rua em Linhares
> Gerente de vendas leva dez facadas dentro de casa em Vila Velha
O jovem de 22 anos foi ferido no pé esquerdo. Já o jovem de 19 anos foi atingido na nádega direita. Os dois foram socorridos por populares e levados ao Hospital Geral de Linhares e não correm risco de morte.
A Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido até o momento e que o caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Ainda orientou que denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos.

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