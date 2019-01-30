Jovens são baleados enquanto conversavam na rua em Linhares

Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato

Dois jovens foram baleados enquanto conversavam em uma rua do bairro Aviso, em Linhares , região Norte do Estado. A dupla tentativa de homicídio aconteceu na noite desta terça-feira (29), na Rua Minas Gerais. As vítimas, de 19 e 22 anos, foram socorridas. Já os suspeitos conseguiram fugir.

De acordo com a Polícia Militar, os jovens foram feridos por por disparos vindos de três indivíduos que passaram no local em um Fiat Palio de cor branca. Testemunhas disseram aos militares que as vítimas estavam sentadas, conversando na calçada, quando foram baleadas. Os rapazes afirmaram que não sabem porque foram alvos dos suspeitos e nem souberam indicar quem cometeu o crime.

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O jovem de 22 anos foi ferido no pé esquerdo. Já o jovem de 19 anos foi atingido na nádega direita. Os dois foram socorridos por populares e levados ao Hospital Geral de Linhares e não correm risco de morte.