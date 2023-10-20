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Em Vitória

Jovens impedem furtos de motos e acabam feridos na orla de Camburi

Os rapazes, de 20 e 26 anos, impediram que os veículos fossem levados, mas acabaram feridos ao entrarem em luta corporal com suspeito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2023 às 15:10

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 15:10

Amigos impedem furto e são feridos em Camburi
Um dos suspeitos de praticar o furto foi preso e se feriu ao lutar com dois homens na praia Crédito: Rodrigo Gomes
Dois amigos, de 20 e 26 anos, impediram o furto de duas motos, mas acabaram feridos na tarde de quinta-feira (19), na Praia de Camburi, em Vitória. Eles estavam jogando bola na areia da praia quando viram dois homens colocando uma espécie de ferramenta improvisada na ignição das motos.
Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, um dos criminosos fugiu quando viu as vítimas correndo na direção deles. Já o segundo suspeito, partiu para cima das vítimas com a mesma ferramenta - um objeto perfurante - que estava tentando furtar os veículos.
Amigos impedem furto e são feridos em Camburi
A tetativa de furto das motos ocorrue em um dos bolsões de estacionamento na orla de Camburi Crédito: Rodrigo Gomes
Os três entraram em luta corporal e o jovem de 20 anos acabou com um ferimento no braço. O de 26 anos, levou um golpe no peito e foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, onde segue internado.
Outras pessoas apareceram e ajudaram as vítimas. Maickon Brito Pimenta, de 20 anos, acabou contido até a chegada da Polícia Militar.
De acordo com a Polícia Civil, ele foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, autuado em flagrante por tentativa de roubo qualificada e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Insegurança

Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, moradores da região relataram insegurança na região por conta de usuários de drogas e pediram mais policiamento.
Procurada, a Polícia Militar informou que realiza policiamento ostensivo em toda a Orla de Camburi, além de cercos táticos, abordagens e ponto base em horários estratégicos. Equipes também estão à disposição para atender qualquer ocorrência através do Ciodes (190).

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