Jovem tenta matar o próprio pai em churrasco em Vitória

Rua onde aconteceu a confusão em família, na qual o filho tenta matar o próprio pai Crédito: Fernando Madeira

Um jovem de 19 anos tentou matar o próprio pai, um vigilante de 46 anos, durante uma confraternização em família no bairro Conduza, em Vitória, na noite desta quinta-feira (20).

A confusão começou durante um churrasco, após o pai do rapaz descobrir que ele tinha uma arma de fabricação caseira, calibre 12. Durante a discussão, o jovem correu atrás do pai até a rodovia do bairro e atirou três vezes contra ele. Os tiros, por sorte, mascaram. O rapaz fugiu e não foi mais localizado.

De acordo com o irmão do vigilante, um fotógrafo de 43 anos, a confusão teve início há três meses, quando um vídeo começou a circular nas redes sociais em que o jovem aparece filmando a própria namorada enquanto ela segura a arma, ameaçando e agredindo uma rival.

Após tomar conhecimento do vídeo, o vigilante não aceitou a situação e questionou o filho. Na festa que acontecia nesta quinta-feira, o assunto veio á tona. Pai e filho começaram a discutir e chegaram tentar se agredir, mas foram separados por familiares. Em seguida, o rapaz pegou a arma e atirou em direção ao pai.

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"Isso nunca tinha acontecido na nossa família. Mas hoje em dia a juventude acha que o desrespeito aos pais é algo normal. Ele tentou atirar três vezes. Posso dizer que meu irmão está vivo por um milagre. Hoje eu poderia estar no velório dele. Meu irmão sempre cuidou do filho, deu de tudo para ele e não merecia passar por isso", disse o fotógrafo, que não quis ter o nome divulgado.

Apesar de muito abalado, o vigilante não deixou de ir trabalhar hoje. Ele tem dois empregos.

A arma foi entregue ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O vídeo

Familiares contaram que o jovem e a atual namorada tem um relacionamento de idas e vindas. E em um período em que estavam separados, o rapaz teria tido envolvimento com outra menina. Mas os dois retomaram o relacionamento, e a jovem exigiu que o companheiro armasse uma emboscada para a rival. Ele atende ao pedido e marca um encontro com a garota. No vídeo, que é o que circulou nas redes sociais, o rapaz filma a namorada agredindo e ameaçando a moça com a arma.

Com informações de Elis Carvalho.