Jovem sem habilitação causa acidente e fere quatro da mesma família

Um jovem de 19 anos perdeu a direção de um Corsa Sedan Branco e bateu contra outro veículo, um Fiat Uno, na Rodovia ES 010, na Serra, no final da manhã deste domingo (19). Quatro pessoas tiveram ferimentos leves, de acordo com a Polícia Militar, e foram socorridas.

De acordo com o cabo do Batalhão de Trânsito da Polícia militar, Jeferson Martins da Silva, que atendeu a ocorrência, o jovem de 19 anos seguia no sentido Jacaraípe com outros três passageiros, incluindo um menor de idade. Ao passar próximo a uma casa noturna de Jardim Limoeiro, ele relatou aos policiais que perdeu o controle e rodou na pista, batendo contra o Fiat Uno Branco.

O acidente aconteceu por volta das 11h30. No veículo que foi atingido estavam um borracheiro de 34 anos, além da esposa, que não teve idade e profissão informadas, além das duas filhas, de 10 e 11 anos. O casal foi levado ferido para o Hospital Jayme Santos Neves, também na Serra. Já as duas crianças foram transferidas para o Hospital Infantil, em Vitória.

TENTATIVA DE FUGA

O policial contou que os ocupantes do Corsa tentaram fugir, mas foram avistados poucos metros depois pela Polícia Militar. “Nisso que eles viram o que fizeram, eles saíram. Uma viatura que estava passando avistou eles, prendeu os três e apreendeu o adolescente”, declarou.

O motorista que causou o acidente passou pelo teste do bafômetro, que não detectou o uso de álcool. O jovem contou que pegou o carro do tio. Além dele não ter habilitação, o automóvel está com o licenciamento atrasado.