Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
ES-010

Jovem sem habilitação causa acidente e fere quatro da mesma família

Os integrantes do carro que causou o acidente ainda tentaram fugir do local

Publicado em 

19 mai 2019 às 20:17

Publicado em 19 de Maio de 2019 às 20:17

Um jovem de 19 anos perdeu a direção de um Corsa Sedan Branco e bateu contra outro veículo, um Fiat Uno, na Rodovia ES 010, na Serra, no final da manhã deste domingo (19). Quatro pessoas tiveram ferimentos leves, de acordo com a Polícia Militar, e foram socorridas.
De acordo com o cabo do Batalhão de Trânsito da Polícia militar, Jeferson Martins da Silva, que atendeu a ocorrência, o jovem de 19 anos seguia no sentido Jacaraípe com outros três passageiros, incluindo um menor de idade. Ao passar próximo a uma casa noturna de Jardim Limoeiro, ele relatou aos policiais que perdeu o controle e rodou na pista, batendo contra o Fiat Uno Branco.
O acidente aconteceu por volta das 11h30. No veículo que foi atingido estavam um borracheiro de 34 anos, além da esposa, que não teve idade e profissão informadas, além das duas filhas, de 10 e 11 anos. O casal foi levado ferido para o Hospital Jayme Santos Neves, também na Serra. Já as duas crianças foram transferidas para o Hospital Infantil, em Vitória.
TENTATIVA DE FUGA
O policial contou que os ocupantes do Corsa tentaram fugir, mas foram avistados poucos metros depois pela Polícia Militar. “Nisso que eles viram o que fizeram, eles saíram. Uma viatura que estava passando avistou eles, prendeu os três e apreendeu o adolescente”, declarou.
O motorista que causou o acidente passou pelo teste do bafômetro, que não detectou o uso de álcool. O jovem contou que pegou o carro do tio. Além dele não ter habilitação, o automóvel está com o licenciamento atrasado.
O jovem, além dos ocupantes do veículo, foram levados para a 3ª Delegacia Regional da Serra, que vai investigar o caso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados