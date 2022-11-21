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Fingiu estar armado

Jovem rouba de desodorantes a leite em pó de farmácia em Cariacica

Segundo a Polícia Militar, suspeito foi preso logo após o crime e levado para a Delegacia Regional do município na noite deste domingo (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2022 às 10:42

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 10:42

Movimento do comércio na avenida Expedito Garcia, em Cariacica, no primeiro dia de quarentena no ES
Avenida Expedito Garcia, em Cariacica, é uma das mais movimentadas na cidade. Crédito: Vitor Jubini
Um jovem de 19 anos foi preso na noite deste domingo (20) após roubar produtos de uma farmácia no bairro Campo Grande, em Cariacica. Para assaltar o local o suspeito fingir estar armado. Entre os itens levados pelo assaltante estão 16 desodorantes, uma lata de leite em pó e um sabonete líquido.
De acordo com o boletim da Polícia Militar, a farmácia assaltada fica na avenida Expedito Garcia. Conforme relato á PM, assim que entrou no estabelecimento, por volta antes das 21h49, o jovem mandou que todos fossem para os fundos da farmácia, pegou os produtos e fugiu correndo.
Preso logo em seguida por policiais militares, ele foi reconhecido pelas vítimas e confessou o crime. Os materiais roubados foram recuperados e o suspeito encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica.
*Com informações do g1 ES

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