Jovem rouba de desodorantes a leite em pó de farmácia em Cariacica

Um jovem de 19 anos foi preso na noite deste domingo (20) após roubar produtos de uma farmácia no bairro Campo Grande, em Cariacica. Para assaltar o local o suspeito fingir estar armado. Entre os itens levados pelo assaltante estão 16 desodorantes, uma lata de leite em pó e um sabonete líquido.
De acordo com o boletim da Polícia Militar, a farmácia assaltada fica na avenida Expedito Garcia. Conforme relato á PM, assim que entrou no estabelecimento, por volta antes das 21h49, o jovem mandou que todos fossem para os fundos da farmácia, pegou os produtos e fugiu correndo.
Preso logo em seguida por policiais militares, ele foi reconhecido pelas vítimas e confessou o crime. Os materiais roubados foram recuperados e o suspeito encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica.
*Com informações do g1 ES