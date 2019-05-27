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Violência

Jovem que previu a própria morte é encontrado morto a tiros em Jaguaré

Manoel Galdino Lima, de 29 anos, foi morto perto de sua casa, em Barra Seca. Ele teria contado a testemunhas que iria morrer naquela noite, porque tinha dívidas por conta de drogas e havia visto seu executor pelo bairro

Publicado em 

27 mai 2019 às 14:35

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 14:35

A Delegacia de Jaguaré, no Norte do Estado Crédito: Divulgação
Um jovem de 29 anos foi assassinado a tiros em Barra Seca, Jaguaré, região Norte do Estado, no final da madrugada deste domingo (2). Manoel Galdino Lima passou a noite em um bar e foi baleado enquanto tentava fugir para sua casa, por volta de 5h20.
SABIA QUE IRIA MORRER
Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que ouviram diversos disparos de arma de fogo nas imediações de um local conhecido como Beco do Tiãozinho, onde a vítima morava. Antes, Manoel foi visto em um bar. No estabelecimento, ele teria comentado que iria morrer naquela noite, porque tinha dívidas por conta de drogas e havia visto seu executor nas imediações do bairro.
Os policiais encontraram a vítima caída no chão, já sem sinais vitais. Havia marcas de sangue pelo trajeto que ele percorreu entre o local que recebeu os primeiros tiros até perto de sua casa, para onde teria tentado fugir. Após a perícia, o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Procurada, a Polícia Civil informou, em nota, que nenhum suspeito foi detido até o momento. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Jaguaré.
Jovem que previu a própria morte é encontrado morto a tiros em Jaguaré
 
 

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Assassinato crime homicídio Jaguaré
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