Jovem morre em confronto entre PM e suspeitos no Romão, em Vitória

"Na madrugada desta sexta-feira (7), policiais militares do Batalhão de Missões Especiais (BME), em cumprimento da Operação Saturação, prosseguiram ao Morro do Romão, em Vitória, para verificar denúncias de que indivíduos armados estariam comercializando entorpecentes na quadra do bairro. Próximo ao endereço informado, a equipe visualizou cerca de dez indivíduos em posse de armas de fogo, bolsas e radiocomunicadores. Dois suspeitos, ao notarem a presença policial, efetuaram diversos disparos contra os militares, que revidaram na intenção de cessar a injusta agressão.

Durante o confronto, um dos suspeitos foi atingido e socorrido ainda com vida pelos militares para o HEUE, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito no hospital. Com o homem foi encontrada uma pistola calibre 9mm carregada com sete munições e com dispositivo seletor de rajada, um radiocomunicador, duas sacolas com 61 pedras de crack e 39 pinos de cocaína, um coldre para pistola e R$ 375. Posteriormente, após buscas pelo local em que os demais indivíduos se evadiram, foram encontradas 38 unidades de haxixe, 12 buchas de maconha e um rádio comunicador."