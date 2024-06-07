Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Durante a madrugada

Jovem morre em confronto entre PM e suspeitos no Romão, em Vitória

Rapaz de 21 anos chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu; arma e drogas foram apreendidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2024 às 08:39

Publicado em 07 de Junho de 2024 às 08:39

Material apreendido após troca de tiros no Romão, em Vitória
Material apreendido após troca de tiros no Romão, em Vitória Crédito: Divulgação | PM
Um jovem identificado como Elivandro Santos do Carmo da Silva, de 21 anos, morreu após uma troca de tiros entre policiais militares e suspeitos no alto do morro do Romão, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (7). 
De acordo com informações iniciais da Polícia Militar, os agentes foram até o local após receberem denúncias de que havia um grupo de cerca de 10 pessoas armadas traficando perto da quadra, no alto do morro. 
Os militares foram até lá e houve confronto. O jovem baleado, segundo a polícia, estaria com uma arma de calibre 9 mm. Ele chegou a ser levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), mas não resistiu e morreu. 
Além da arma, foram apreendidos outros materiais relacionados ao tráfico como rádios comunicadores, dinheiro e drogas (veja na foto acima)
Polícia Civil disse que "o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado. O corpo do suspeito foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência junto com o material apreendido foi entregue na Delegacia Regional de Vitória". 

Leia a nota da PM na íntegra:

"Na madrugada desta sexta-feira (7), policiais militares do Batalhão de Missões Especiais (BME), em cumprimento da Operação Saturação, prosseguiram ao Morro do Romão, em Vitória, para verificar denúncias de que indivíduos armados estariam comercializando entorpecentes na quadra do bairro. Próximo ao endereço informado, a equipe visualizou cerca de dez indivíduos em posse de armas de fogo, bolsas e radiocomunicadores. Dois suspeitos, ao notarem a presença policial, efetuaram diversos disparos contra os militares, que revidaram na intenção de cessar a injusta agressão.

Durante o confronto, um dos suspeitos foi atingido e socorrido ainda com vida pelos militares para o HEUE, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito no hospital. Com o homem foi encontrada uma pistola calibre 9mm carregada com sete munições e com dispositivo seletor de rajada, um radiocomunicador, duas sacolas com 61 pedras de crack e 39 pinos de cocaína, um coldre para pistola e R$ 375. Posteriormente, após buscas pelo local em que os demais indivíduos se evadiram, foram encontradas 38 unidades de haxixe, 12 buchas de maconha e um rádio comunicador."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

tráfico de drogas Vitória (ES) Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados