Jovem joga gasolina em funcionárias de loja em terminal de Cariacica e é presa

Uma jovem de 19 anos foi presa após invadir uma loja dentro do Terminal de Campo Grande , em Cariacica , jogar gasolina em funcionárias e ainda agredir uma delas, arrancando um tufo de cabelo da moça. Segundo a suspeita, ela queria cobrar um troco errado. Testemunhas disseram que a suspeita estava com um isqueiro na mão.

Tudo aconteceu na tarde de terça-feira (3). Em entrevista à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, uma funcionária de 25 anos relatou que estava atendendo uma cliente quando a jovem, identificada como Tayná Ferreira Dias, chegou com uma garrafa com gasolina em uma mão, e um isqueiro em outra. Duas crianças, de dois e quatro anos, estavam com ela.

"Ela chegou jogando gasolina na loja, falando que, no domingo, ela foi lá com R$ 100 e que a gente teria entregado o troco errado para ela. Perguntei qual o horário, ela disse que foi de manhã, mas eu estava trabalhando nesse horário e ela não tinha ido lá. Ela começou a ficar alterada, xingando a gente e puxou meu cabelo", contou a funcionária, que não será identificada.

A gasolina atingiu móveis e o chão da loja, além de pegar em pelo menos duas funcionárias. Rapidamente, o segurança do terminal chegou e pegou a garrafa. O boletim de ocorrência diz que a mulher foi até o banheiro do terminal, onde ficou até a chegada da Polícia Militar

As filhas da suspeita viram tudo. "Meu coração ficou partido, porque quando elas viram a viatura, começaram a chorar chamando pela mãe. Ela não estava nem aí para as filhas dela, porque se ela ateasse fogo, ia pegar nela, na gente e nas filhas também", ponderou a funcionária.

"Foi tudo muito rápido. Na hora eu achei que ia morrer" X. - Funcionária agredida

Em conversa com a TV Gazeta, outras funcionárias disseram que essa mulher teria participado de uma entrevista de emprego e já teria ido à loja na segunda-feira, irritada por não conseguir a vaga.

Em nota, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que "uma mulher atirou uma garrafa com gasolina em uma funcionária de uma loja do Terminal Campo Grande. Os vigilantes conseguiram pegar a garrafa e um isqueiro que estava com a agressora. Começou uma briga entre as duas que foi apartada pelos vigilantes. A agressora correu para o banheiro feminino e usuários revoltados tentaram agredi-la, mas os vigilantes impediram e acionaram a polícia e o Conselho Tutelar, pois a mulher estava com duas crianças. A agressora e a vítima foram conduzidas para a delegacia".