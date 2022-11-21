Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Portal de Jacaraípe

Jovem invade faculdade pulando muro para escapar de tiros na Serra

Rapaz disse que estava na rua quando foi abordado por assaltantes e reagiu, na noite de domingo (20); caso é investigado pela Polícia Civil
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

21 nov 2022 às 11:04

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 11:04

Um jovem de 23 anos pulou o muro de uma faculdade no bairro Portal de Jacaraípe, na Serra, para escapar de tiros disparados na direção dele. O caso aconteceu durante a noite deste domingo (20). O rapaz alegou que estava fugindo de assaltantes.
Conforme boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, os agentes foram acionados por vigilantes do Centro Universitário Unesc, que detiveram o jovem nas dependências da unidade.
O rapaz disse que estava andando pela Avenida Talma Rodrigues Ribeiro quando dois suspeitos o abordaram pedindo seus pertences. Ele teria reagido e entrado em luta corporal com os criminosos, que dispararam duas vezes.
Para escapar dos tiros, o jovem alegou que correu e pulou o muro do Centro Universitário Unesc, mas acabou detido pelos vigilantes da faculdade.
No local, os policiais militares consultaram o sistema e acharam que contra o rapaz constava um mandado de prisão em aberto. Na delegacia, ficou esclarecido que, na verdade, o jovem tinha um alvará de soltura. Por isso, ele foi liberado.
Polícia Civil informou que "o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e até o momento nenhum suspeito foi detido. A vítima foi conduzida a Delegacia Regional de Serra e constatado que está de alvará de soltura".
Procurado pela reportagem, o Unesc informou que "está comprometido com a segurança de seus alunos e corpo docente. A instituição informa que o fato ocorreu fora dos horários de aulas e com resposta imediata da segurança interna, que encaminhou o invasor para a polícia. Informa ainda que, para a segurança de todos, a vigilância na instituição é constante, tanto interna quanto externamente".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Serra Tiros Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista de 18 anos morre após ser atingido por caminhão em Pinheiros
Imagem de destaque
Por que a guerra do Irã ameaça o coração do agronegócio brasileiro
Imagem de destaque
BBB 26 terá botão misterioso com poder decisivo para o Paredão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados