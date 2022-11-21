Jovem invade faculdade pulando muro para escapar de tiros na Serra

Um jovem de 23 anos pulou o muro de uma faculdade no bairro Portal de Jacaraípe, na Serra , para escapar de tiros disparados na direção dele. O caso aconteceu durante a noite deste domingo (20). O rapaz alegou que estava fugindo de assaltantes.

Conforme boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar , os agentes foram acionados por vigilantes do Centro Universitário Unesc, que detiveram o jovem nas dependências da unidade.

O rapaz disse que estava andando pela Avenida Talma Rodrigues Ribeiro quando dois suspeitos o abordaram pedindo seus pertences. Ele teria reagido e entrado em luta corporal com os criminosos, que dispararam duas vezes.

Para escapar dos tiros, o jovem alegou que correu e pulou o muro do Centro Universitário Unesc, mas acabou detido pelos vigilantes da faculdade.

No local, os policiais militares consultaram o sistema e acharam que contra o rapaz constava um mandado de prisão em aberto. Na delegacia, ficou esclarecido que, na verdade, o jovem tinha um alvará de soltura. Por isso, ele foi liberado.

Polícia Civil informou que "o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e até o momento nenhum suspeito foi detido. A vítima foi conduzida a Delegacia Regional de Serra e constatado que está de alvará de soltura".