Jovem foi morto após colega ser confundido com traficante no ES

Marlon Pootz Couto, de 17 anos, foi morto a tiros quando voltava de uma rave com os amigos Crédito: Reprodução

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, apresentou na tarde desta quarta-feira (8) Ednardo Almeida da Silva, de 34 anos, que estava foragido da Justiça após cometer um homicídio e tentativas de homicídio. O crime aconteceu no dia 10 de junho deste ano, no bairro Barra do Jucu, na cidade canela-verde. O jovem Marlon Pootz Couto, de 17 anos, foi morto a tiros e outros dois jovens ficaram feridos.

De acordo com o responsável pelas investigações, o delegado Gianno Pizzani, um dos amigos de Marlon, que dirigia o veículo em que eles estavam, um Chevrolet Kadett, teria sido confundido pelo atiradores com um traficante do bairro Bela Vista.

À esquerda, Tom Kevin Neto, que está foragido; à direita, Ednardo Almeida da Silva, preso pela polícia Crédito: SESP/Divulgação

Ednardo Almeida da Silva foi preso na Vila Rubim, em Vitória. A Polícia Civil não informou se, além do homicídio e das tentativas, o acusado tem passagens por outros crimes.

Na noite do crime, Ednardo estava acompanhado de Tom Kevin Neto Rodrigues, de 23 anos, que segue foragido. Os dois foram indiciados por homicídio consumado (triplamente qualificado) e por duplo homicídio tentado (triplamente qualificado).

O CRIME