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Crime em Vila Velha

Jovem foi morto após colega ser confundido com traficante no ES

Marlon saía de uma festa com amigos quando foi assassinado

Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 20:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2018 às 20:52
Marlon Pootz Couto, de 17 anos, foi morto a tiros quando voltava de uma rave com os amigos Crédito: Reprodução
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, apresentou na tarde desta quarta-feira (8) Ednardo Almeida da Silva, de 34 anos, que estava foragido da Justiça após cometer um homicídio e tentativas de homicídio. O crime aconteceu no dia 10 de junho deste ano, no bairro Barra do Jucu, na cidade canela-verde. O jovem Marlon Pootz Couto, de 17 anos, foi morto a tiros e outros dois jovens ficaram feridos.
De acordo com o responsável pelas investigações, o delegado Gianno Pizzani, um dos amigos de Marlon, que dirigia o veículo em que eles estavam, um Chevrolet Kadett, teria sido confundido pelo atiradores com um traficante do bairro Bela Vista.
À esquerda, Tom Kevin Neto, que está foragido; à direita, Ednardo Almeida da Silva, preso pela polícia Crédito: SESP/Divulgação
Ednardo Almeida da Silva foi preso na Vila Rubim, em Vitória. A Polícia Civil não informou se, além do homicídio e das tentativas, o acusado tem passagens por outros crimes.
> Jovem é morto a tiros e amigo é baleado após festa rave em Vila Velha
Na noite do crime, Ednardo estava acompanhado de Tom Kevin Neto Rodrigues, de 23 anos, que segue foragido. Os dois foram indiciados por homicídio consumado (triplamente qualificado) e por duplo homicídio tentado (triplamente qualificado).
O CRIME
De acordo com informações da polícia, os três amigos deixavam uma festa rave quando foram parados por um Ford Fiesta, de cor cinza, onde estavam Ednardo e Tom, na estrada que dá acesso à Rodovia do Sol. Ao parar o carro, um dos acusados desceu e disparou vários tiros contra automóvel onde estavam as vítimas. Marlon, morador do bairro Santo Antônio, em Vitória, que estava no banco de trás, recebeu 12 tiros e morreu no local. O amigo dele, um rapaz de 18 anos, que estava no banco do carona, foi baleado no rosto e no braço direito, mas foi socorrido com vida para o hospital. Já o motorista não foi atingido por nenhum tiro. Nenhum dos três amigos tem antecedentes criminais.

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