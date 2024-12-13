Jovem é preso por agredir ex-companheira e esfaquear namorado dela em Viana

Um jovem de 23 anos foi preso no bairro Primavera, em Viana , após agredir a ex-companheira, de 20 anos, e esfaquear o namorado dela na noite de quinta-feira (12). A Polícia Militar disse que, conforme relatos, o suspeito, identificado como Carlos Eduardo Fagundes, teria se descontrolado quando a ex foi à casa dele buscar objetos pessoais dela que ficaram na residência.

Segundo a PM, a mulher foi até a casa do ex-companheiro para buscar pertences que ela havia deixado lá. Inicialmente, Carlos Eduardo permitiu a entrada, mas, quando ela começou a pegar os objetos, ele deu um soco no peito dela e, com uma faca em mãos, começou a ameaçá-la. O namorado da moça, que a aguardava na rua, ouviu os gritos de socorro e entrou na residência para ajudá-la.

Ele foi atacado por Carlos Eduardo com golpes de faca na cabeça. A agressão foi interrompida por vizinhos, que ouviram os gritos, entraram na casa, conseguiram desarmar o agressor e o amarraram com uma corda e chamaram a polícia. Quando os militares chegaram, o suspeito estava com um sangramento no nariz.

Carlos Eduardo foi levado ao Pronto Atendimento (PA) de Arlindo Vilaschi, em Viana, antes de ser encaminhado à delegacia. O homem esfaqueado, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória.