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Crime

Jovem é preso por agredir ex-companheira e esfaquear namorado dela em Viana

Conforme relatos à PM, Carlos Eduardo Fagundes, de 23 anos, teria se descontrolado quando a ex foi à sua casa buscar pertences dela que ficaram na residência

Publicado em 13 de Dezembro de 2024 às 10:56

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

13 dez 2024 às 10:56
Um jovem de 23 anos foi preso no bairro Primavera, em Viana, após agredir a ex-companheira, de 20 anos, e esfaquear o namorado dela na noite de quinta-feira (12). A Polícia Militar disse que, conforme relatos, o suspeito, identificado como Carlos Eduardo Fagundes, teria se descontrolado quando a ex foi à casa dele buscar objetos pessoais dela que ficaram na residência.
Segundo a PM, a mulher foi até a casa do ex-companheiro para buscar pertences que ela havia deixado lá. Inicialmente, Carlos Eduardo permitiu a entrada, mas, quando ela começou a pegar os objetos, ele deu um soco no peito dela e, com uma faca em mãos, começou a ameaçá-la. O namorado da moça, que a aguardava na rua, ouviu os gritos de socorro e entrou na residência para ajudá-la.
Ele foi atacado por Carlos Eduardo com golpes de faca na cabeça. A agressão foi interrompida por vizinhos, que ouviram os gritos, entraram na casa, conseguiram desarmar o agressor e o amarraram com uma corda e chamaram a polícia. Quando os militares chegaram, o suspeito estava com um sangramento no nariz.
Carlos Eduardo foi levado ao Pronto Atendimento (PA) de Arlindo Vilaschi, em Viana, antes de ser encaminhado à delegacia. O homem esfaqueado, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória.
A Polícia Civil informou que, na Delegacia Regional de Cariacica, Carlos Eduardo foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada, lesão corporal e ameaça, ambos na forma da Lei Maria da Penha, e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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